影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」影片，引發襲警質疑。對此，記者詢問督察組長陳育健，他表示自己確實在推擠過程中被黃國昌手臂勾住，但研判是因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，他不會提告傷害。圖／擷取自Youtube 民眾之聲
網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」影片，引發襲警質疑。對此，記者詢問督察組長陳育健，他表示自己確實在推擠過程中被黃國昌手臂勾住，但研判是因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，他不會提告傷害。圖／擷取自Youtube 民眾之聲

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方管制，雙方在鐵馬護欄前對峙近6小時，在早上11點多推擠行動最為激烈。民眾黨黨公職試圖翻越鐵馬護欄，警方全力阻擋，釀8名員警受傷，其中，又以信義分局六張犁派出所支援的許姓女警受傷最重，一度意識不清，所幸送醫後無大礙。

受傷警員還包括2名中高階警官，二線四星中正一分局副分局長林岳寬、二線三星中正一分局督察組長陳育健，但和其餘一線三星員警都為抓傷或壓傷。

隨後網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」影片，引發襲警質疑。對此，記者詢問督察組長陳育健，他表示，自己確實在推擠過程中被黃國昌手臂勾住，但研判是因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，他不會提告傷害。

記者比對現場直播畫面，清楚顯示當時警、民推擠劇烈，幾乎沒有喘息空間，警方守在護欄前防止衝破，黃國昌與黨公職相繼翻入，因人潮擠壓，他整個人壓在陳育健背後，手臂順勢搭上對方脖子，旁人同時遞上麥克風，才讓外界誤會為「勒警」。

警方強調，雖有員警受傷，但多數無大礙，相關過程全程蒐證，後續將釐清是否涉及妨害公務，目前已先依違反集會遊行法，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

