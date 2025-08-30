聽新聞
黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正一分局稍早開記者會，表示要將黃等人違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等行為，報檢方偵辦。民眾黨發言人張彤表示，面對專制獨裁的壓迫，民眾黨絕不退讓。
張彤表示，民眾黨先前原已申請好路權、更完成繳費，卻突然被警方逕自告知「借好的路權取消」，在未向該黨確認任何資訊情況下，以有罪推定的作法，直接沒收人民權利。
張彤說，「今日民眾黨並未舉辦集會遊行，本黨舉辦的『走讀』活動本就不受集遊惡法規範」，且警方事後承認今日群眾遭警方拒馬圈圍阻擋的地點，並非集會禁制區，賴政府卻布下重重拒馬，剝奪人民自由通行之權利，「請問現在的台灣，人民連走人行道都要先申請嗎？」
張彤強調，這場走讀行動，民眾黨力求平和理性，卻遭強力攔阻寸步難行。難道理由只是不能打擾、驚動自囚在總統官邸的賴清德？賴總統違法剝奪公民自由行走權利，躲在官邸吹冷氣看戲、卻把員警推上第一線，讓本該保護人民的警察與公民被迫對峙。
張彤表示，後續更想進一步採取司法動作，追殺手無寸鐵，只想平和通過的公民；但在司法改革的路上，在自由表達訴求的路上，面對專制獨裁的執政黨任何壓迫，民眾黨絕不退讓，改革的腳步絕不會就此停下。
