影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
中正一副分局長李秉蒼召開記者會對外說明。記者翁至成／攝影

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，現任黨主席黃國昌上午號召近千名支持者「小草」，在台北捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革、公民走讀」行動，企圖徒步前往總統官邸，警方事前已在愛國西路等管制區布設阻隔設施，雙方爆發推擠，對峙長達6小時，過程中8名員警受傷，其中一名許姓女警昏厥送醫，所幸無大礙。警方強調，黃國昌涉嫌違反集會遊行法，已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

北市中正一分局稍早召開記者會指出，黃國昌先前於直播中表示，申請湖口街路權遭中正二分局否准，遂號召群眾8月30日清晨7時30分在中正紀念堂集合，以「走讀」方式前往總統官邸，但因該路段屬於集會遊行禁制區，依法不得核准。

今日上午7時許，群眾自國家戲劇院前廣場聚集後，在黃國昌帶領下行進，抵達中山南路與愛國西路口後停滯，試圖沿人行道進入官邸管制範圍，期間黃持續發表演說並鼓動支持者推擠、攀越阻隔設施，衝突中造成8名員警受傷。警方現場舉牌警告1次、下令解散2次並制止4次，才避免民眾突破管制線。

對於外界質疑警方「雙標」，警方澄清，歷次「反年改」及「秋鬥」行動，確曾合法核准愛國西路為遊行路線，但本次民眾黨拒絕依法申請，不能相提並論。

至於後續現場一度撤除部分阻隔設施，警方解釋，因天氣炎熱導致員警及民眾多人身體不適，為利救護及避免流血衝突，才先後撤第一層阻材，並補設第二層防線，並無縱放群眾的情事。

警方強調，總統官邸周邊屬國家重要安全維護區域，活動前已依規定公告管制措施，並於現場架設阻材與派員維持秩序，整體過程秉持比例原則及兩公約精神，尊重民眾表達意見的權利，但仍呼籲應以和平、理性方式進行，避免危害公共安全。

