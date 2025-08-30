聲援白營走讀！羅智強：當選藍黨魁 推修法追民進黨濫用檢調

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革，公民走讀」活動，警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發黨主席黃國昌與群眾高喊「還我路權」，並爆發推擠衝突。國民黨立委羅智強今下午聲援，表示他當選國民黨主席，會推動修法，追查民進黨濫用檢調追殺在野黨，這些行為須受到懲罰。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午舉辦走讀活動，與警方發生推擠衝突。

羅智強說，司法的公信來自於公平跟公正，但現在的司法不管是偵辦柯文哲的案件，還是在偵辦國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的案件、國民黨案件，檢調公信力已經完全破產。今天衝突最大的根本在於，賴清德總統上任後濫用檢調，迫害、清算在野黨，累積民眾的憤怒。

羅智強表示，「我們當然尊重司法，我們也希望司法能夠尊重自己」，賴總統跟民進黨這一年多來，把司法弄成是「看家的護院」。他已經承諾，他擔任國民黨主席，就是要消滅不公平、不公正，因此他會成立「政治迫害調查委員會」，在立法院請在野黨推動修法，追查在民進黨執政期間濫用檢調，包括用「偵查公開」等不正手段追殺在野黨等方式，這些行為都須受到懲罰。