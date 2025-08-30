聲援白營走讀！羅智強：當選藍黨魁 推修法追民進黨濫用檢調

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌率眾走愛國西路欲行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時，一度發生推擠衝突。記者許正宏／攝影
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌率眾走愛國西路欲行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時，一度發生推擠衝突。記者許正宏／攝影

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革，公民走讀」活動，警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發黨主席黃國昌與群眾高喊「還我路權」，並爆發推擠衝突。國民黨立委羅智強今下午聲援，表示他當選國民黨主席，會推動修法，追查民進黨濫用檢調追殺在野黨，這些行為須受到懲罰。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午舉辦走讀活動，與警方發生推擠衝突。

羅智強說，司法的公信來自於公平跟公正，但現在的司法不管是偵辦柯文哲的案件，還是在偵辦國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的案件、國民黨案件，檢調公信力已經完全破產。今天衝突最大的根本在於，賴清德總統上任後濫用檢調，迫害、清算在野黨，累積民眾的憤怒。

羅智強表示，「我們當然尊重司法，我們也希望司法能夠尊重自己」，賴總統跟民進黨這一年多來，把司法弄成是「看家的護院」。他已經承諾，他擔任國民黨主席，就是要消滅不公平、不公正，因此他會成立「政治迫害調查委員會」，在立法院請在野黨推動修法，追查在民進黨執政期間濫用檢調，包括用「偵查公開」等不正手段追殺在野黨等方式，這些行為都須受到懲罰。

檢調 國民黨 司法改革

延伸閱讀

立院新會期銜接2026大選 公投併大選、年改藍列優先法案

當選主席為黃呂錦茹、柯文哲平反 羅智強拋設基金全額出訴訟費

國民黨立院黨鞭換血 羅智強接書記長、林沛祥任首副

羅智強選黨魁帶紅豆餅拜會 馬英九勉挺身扛責、世代交替

相關新聞

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為...

警報檢偵辦黃國昌等人 白批集遊惡法

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌昨號召群眾在捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，與維護總...

民眾黨司改走讀與警爆衝突 數民眾與8員警受傷

去年八月卅日清晨七時卅分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調搜索，柯遭羈押至今。民眾黨昨辦「司法改革．公民走讀」...

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方...

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正...

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，現任黨主席黃國昌上午號召近千名支持者「小草」，在台北捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。