被舉牌7次！黃國昌率百名小草「走讀」官邸 3人不適1警送醫恢復意識

台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸，對賴清德表達不滿，儘管「走讀」不用申請路權，但北市警方認定黃國昌率眾已違法集會，今天共舉7次牌。活動最終在下午1點半左右落幕，有3人身體不適，其中1名維安女警意識不清倒地，送醫後恢復意識無大礙。

「走讀」活動從早上7點半開始，一路進行到下午1點半，共約6小時，期間黃國昌不斷持大聲公嗆聲，要求廢除集會遊行惡法、還我路權、賴清德下台等語。

黃國昌率眾違法聚集已違反集會遊行法規定，警方本場共對黃國昌舉7次牌，包括8點16分第一次勸導，8點38分第一次舉牌警告，9點25分舉牌命令解散，9點38分舉牌制止，9點58分舉牌制止，11點12分舉牌制止，11點41分舉牌制止。