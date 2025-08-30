聽新聞
0:00 / 0:00

被舉牌7次！黃國昌率百名小草「走讀」官邸 3人不適1警送醫恢復意識

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影

台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸，對賴清德表達不滿，儘管「走讀」不用申請路權，但北市警方認定黃國昌率眾已違法集會，今天共舉7次牌。活動最終在下午1點半左右落幕，有3人身體不適，其中1名維安女警意識不清倒地，送醫後恢復意識無大礙。

「走讀」活動從早上7點半開始，一路進行到下午1點半，共約6小時，期間黃國昌不斷持大聲公嗆聲，要求廢除集會遊行惡法、還我路權、賴清德下台等語。

黃國昌率眾違法聚集已違反集會遊行法規定，警方本場共對黃國昌舉7次牌，包括8點16分第一次勸導，8點38分第一次舉牌警告，9點25分舉牌命令解散，9點38分舉牌制止，9點58分舉牌制止，11點12分舉牌制止，11點41分舉牌制止。

今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，中午約12點多左右，現場傳出3人身體不適。北市消防局指出，活動現場有2位民眾及1位員警身體不適，1位民眾（男性30歲）經救護人員處置後，表示不需就醫，1位民眾（男性44歲）意識清楚，頭暈，送往台大醫院，1位派出所員警（女性30歲），意識不清，送台大醫院。

今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影
今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影
現場一名維安員警疑因中暑，目前仍意識不清未醒。記者翁至成／攝影
現場一名維安員警疑因中暑，目前仍意識不清未醒。記者翁至成／攝影
熱心「小草」提供大量物資在現場，避免高溫中暑。
熱心「小草」提供大量物資在現場，避免高溫中暑。
柯文哲妻子陳佩琪也到現場。記者翁至成／攝影
柯文哲妻子陳佩琪也到現場。記者翁至成／攝影
今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影
今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影

意識 黃國昌 台大醫院

延伸閱讀

影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了

影／高溫36.8！黃國昌和警對峙破4小時 北警疑中暑急送醫⋯畫面曝

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

被5次舉牌！黃國昌率眾走愛國西路 警民爆衝突…「鐵馬護欄」被拆了

相關新聞

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為...

警報檢偵辦黃國昌等人 白批集遊惡法

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌昨號召群眾在捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，與維護總...

民眾黨司改走讀與警爆衝突 數民眾與8員警受傷

去年八月卅日清晨七時卅分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調搜索，柯遭羈押至今。民眾黨昨辦「司法改革．公民走讀」...

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方...

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正...

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，現任黨主席黃國昌上午號召近千名支持者「小草」，在台北捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。