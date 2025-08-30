影／黃國昌火力全開嗆警「丟臉」 北市警「這原因」主動撤鐵馬護欄

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌堅持率破百名「小草」走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，目前雙方在鐵馬護欄前對峙超過5小時，考量現場警、民對峙太久，稍早警方已把第一層鐵馬護欄移除。

黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風不只對警察喊話「有沒有員警想喝水」、「警察不舒服的舉手」，更數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄，稱「我不會為難你們，這次不會衝（總統官邸），聽我的把鐵馬護欄撤開」、「什麼時候要搬走鐵馬護欄」。

雙方對峙期間，爆發兩波大規模推擠衝突，第一波早上10點多，不少「小草」推擠拉扯鐵馬護欄，有人順利爬入，第二波早上11點多更是激烈，這次大力拉扯後，直接把未下釘的鐵馬護欄拔起，更多人趁勢闖入，而第二波推擠衝突一路進行到12點多。

兩波推擠期間，黃國昌疑為了激起群眾士氣，刻意對現場指揮官中正一警分局長嗆聲，稱「不要因為黃承國提拔你態度就差這麼多，丟臉啊」，更怒批北市警局長李西河說，「我有看到你（在現場），怎麼會叫一個有（黑道）背景的人當指揮官」。

雙方對峙期間不斷溝通，後來北市警方考量警、民長時間推擠，已出現身體不適情形，於是下令把第一層鐵馬護欄撤除，以確保民眾及員警安全。

黃國昌不忘嘲諷，「請找鍾佳濱來，他拿油壓剪一下子就拆掉了」。黃國昌在總統府接受民眾黨派員陳情後，發表言論後就表示活動結束，並要群眾儘速散場。