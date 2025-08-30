聽新聞
被5次舉牌！黃國昌率眾走愛國西路 警民爆衝突…「鐵馬護欄」被拆了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。記者翁至成／翻攝
稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。記者翁至成／翻攝

民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿一周年，黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂5號出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，活動現場聚集破百人，黃國昌雖以「走讀」方式避開集遊法路權申請，但北市中正一警方認定違法，至今已對黃國昌5度舉牌。黃國昌堅持率眾走愛國西路，目前與警方對峙，數度爆發推擠衝突。

稍早群眾已經把警方架設的第一層鐵馬護欄拆掉，場面緊繃。

中正一警方今天早上8點16分對黃國昌第一次勸導，早上8點38分對黃國昌第一次舉牌警告，早上9點25分對黃國昌舉牌命令解散，早上9點38分對黃國昌舉牌制止，早上9點58分對黃國昌舉牌制止。

據了解，早上10點多時民眾黨支持者開始用力推擠警方架設的鐵馬護欄，一度造成數名警察受傷，但都無大礙，詳細受傷人數警方仍在統計；警方事後緊急架設第二層鐵馬護欄，以防萬一。

稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。

稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。記者翁至成／攝影
稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。記者翁至成／攝影
稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。記者翁至成／翻攝
稍早11點多，民眾黨支持者再次發起推擠，這次第一層鐵馬護欄直接被拆除，群眾繼續高喊「還我路權」，目前警、民持續爆發衝突。記者翁至成／翻攝

