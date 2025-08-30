聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨「走讀」陳佩琪身體不適 黃國昌喊：叫救護車！

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）突然離開遊行隊伍，並想突破警方。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）突然離開遊行隊伍，並想突破警方。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲遭收押至今，民眾黨今辦「司法改革 公民走讀」活動，警民持續僵持中。柯文哲妻子陳佩琪、柯媽何瑞英都現身活動，但現場天氣炎熱，陳佩琪一度身體不適，遭工作人員帶到樹蔭下休息，民眾黨主席黃國昌則喊「叫救護車」。陳佩琪說，今天來是要喚醒台灣人的司法正義。

何瑞英稍早說，今天是媳婦叫她來的，至於現在的身體狀況，「現在老了、笨了」，當然有「艱苦」的時候。一旁的陳佩琪則急忙說，「不要這樣講」。

陳佩琪表示，在證據、法條都還沒釐清，就到黨主席家裡來搜索，搜索完後把先生被羈押一年，連京華城到底違反哪條法都還在釐清中，竟然可以把一個在野黨主席當成一般人，大家都不應該這樣的對待。

陳佩琪表示，今天來司法改革的走讀是要喚醒台灣人的司法正義，日前在法庭上，看到沒有列入筆錄的偵訊光碟，「那不是在偵訊人家的筆錄，那只是誘導，只要咬出柯文哲、只要能說柯文哲是違法的」。

陳佩琪說，檢察官的目的就只是要這樣，坐實就是違法搜索找不到法條，又關押一年時間，殘害人家的人權、傷害他的身體，希望讓台灣司法正義重建。

媒體追問陳在臉書上表達無法忘記檢察官江貞瑜在庭院對柯文哲大吼一事？陳佩琪說，平民百姓沒有遇過這樣的狀況，每次回想心還是揪在一起，司法沒有證據下派一堆檢察官違法大搜索，還把先生帶去叫囂。

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也坐輪椅及柯妻陳佩琪也出席活動。記者張曼蘋／攝影
民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也坐輪椅及柯妻陳佩琪也出席活動。記者張曼蘋／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者與警方於愛國西路口僵持。民眾黨將宣講戰車開到警方防線前。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者與警方於愛國西路口僵持。民眾黨將宣講戰車開到警方防線前。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）一度傳出身體不適，坐在陰涼處休息婉拒送醫。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）一度傳出身體不適，坐在陰涼處休息婉拒送醫。記者曾原信／攝影

陳佩琪 柯文哲 民眾黨 黃國昌 司法改革

延伸閱讀

民眾黨「走讀」遭警方舉牌攔阻 黃國昌率眾喊：萊爾校長出來面對

柯文哲、民眾黨遭搜索明周年上街 黃國昌：不希望賴清德拉拒馬蛇籠

陳佩琪感謝朱立倫發正義之聲 要賴清德自證「沒有介入司法」

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

相關新聞

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為...

警報檢偵辦黃國昌等人 白批集遊惡法

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌昨號召群眾在捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，與維護總...

民眾黨司改走讀與警爆衝突 數民眾與8員警受傷

去年八月卅日清晨七時卅分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調搜索，柯遭羈押至今。民眾黨昨辦「司法改革．公民走讀」...

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方...

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正...

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，現任黨主席黃國昌上午號召近千名支持者「小草」，在台北捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。