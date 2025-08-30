民眾黨「走讀」遭警方舉牌攔阻 黃國昌率眾喊：萊爾校長出來面對

民眾黨 前主席 柯文哲 涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也坐輪椅及柯妻 陳佩琪 也出席活動。但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發 黃國昌 與群眾高喊「還我 路權 」、「萊爾校長出來面對。」

黃國昌稍早致詞時，現場有民眾手舉牌子，寫著「人中呂布、馬中赤兔，咆哮家奴 聽了想吐」，該名民眾更大聲問「何時才要消滅國民黨？」立刻遭民眾黨工作人員驅離。黃國昌則回擊，「民進黨下流。」過程中陳佩琪一度因為身體不適，被帶往樹蔭下休息。

一行人從上午8時許正式出發，跨過中山南路口、走到愛國西路口時，警方現場舉牌並廣播，黃國昌及民眾違法在愛國西路、中山南路集會遊行，要求蒐證的同仁加強蒐證。黃國昌拿出當年核四公投志工行走總統府前的照片，質疑為什麼前總統蔡英文執政時可以走，現在非民進黨的人就不能走。