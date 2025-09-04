快訊

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

政院通過育嬰留職停薪彈性化！家長：最大的困難其實都沒解決

聽新聞
0:00 / 0:00

控新版財劃法上路後中央補助款反而減少58億 澎湖縣長陳光復北上「爭錢」

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復今天偕副縣林皆興北上拜會行政院長、財政部長及主計總處長，當面說明澎湖財政困境。記者王昭月／翻攝
澎湖縣長陳光復今天偕副縣林皆興北上拜會行政院長、財政部長及主計總處長，當面說明澎湖財政困境。記者王昭月／翻攝

財政收支劃分法」修法後，原應保障離島三縣2.5%統籌分配稅款，115年度應撥212.2億元，但澎湖縣政府質疑藍白立委與離島立委審查疏漏，連計算公式都錯置，僅核撥93.2億元，尚有48億元「應分未分」，導致地方財政嚴重吃緊。

澎湖縣這次獲分配37.6億元統籌分配稅款，縣長陳光復獲知的第一時間表示，「不符預期」，今天他偕副縣林皆興北上拜會行政院長、財政部長及主計總處長，當面說明澎湖財政困境，爭取以「暫分配」方式先撥付應分額度，避免影響年度建設推動，並要求立法院盡速修法，改正缺失。

澎縣府指出，今年澎湖縣統籌分配額雖比比去年增加約4.6億元，但中央補助卻大減逾58億元，形成超過50億元缺口，將衝擊教育、基礎設施及社會福利服務。。

陳光復表示，澎湖自有財源僅占總歲入約1成，其餘上百億元經費皆仰賴中央補助；離島特殊需求如果未被納入計算，將背離「區域均衡發展」立法初衷。

陳光復呼籲立法院盡速修正財劃法，以建立公平合理的財政均衡補助規則，確保離島居民的生活品質與基本權益。澎縣府也將透過行政與立法雙軌，積極爭取，盼中央正視澎湖財政弱勢現況。

澎湖縣 陳光復 財政收支劃分法

延伸閱讀

新竹縣跨海參訪澎湖 交流綠能與產業發展

活到老學到老 澎湖樂齡學習數位示範體驗場域啟用

秋祭先烈暨陣亡將士 澎湖各界與澎防部2地行禮

澎縣府500元冬遊券 福容徠旅插旗澎湖再加碼500元

相關新聞

控新版財劃法上路後中央補助款反而減少58億 澎湖縣長陳光復北上「爭錢」

「財政收支劃分法」修法後，原應保障離島三縣2.5%統籌分配稅款，115年度應撥212.2億元，但澎湖縣政府質疑藍白立委與...

機關水電費預算明年暴增13億 政院：補今年調漲電費差價

立委許宇甄質疑，明年中央政府總預算編列的整體水電費，相較今年暴增了將近13億元；行政院方面今天解釋，部分機關是在去年2度...

路燈、教學電費補助取消 白委：政院出奧步

台電公司發文通知各縣市政府，明年起取消優惠電價及凍漲電價差額補助，費用回歸各主管機關支應，包括地方自付路燈電費、教學用電...

社福經費大砍逾300億？衛福部急澄清 專家：編列方式改變釀大小眼疑慮

衛福部3日晚間發布新聞稿，稱115年度社會福利補助經費維持穩定，中央持續透過一般性補助款挹注地方財源，疑似劍指在臉書發文...

影／財劃法後…鄉鎮路燈電費不補助了 張啟楷：行政院出奧步

民眾黨立委張啟楷是參選彰化縣長熱門人選，繼日前成立彰北服務處，今天他也下鄉視察永靖、田尾等鄉鎮排水設施，地方也向他反映，...

竹縣統籌分配款增176.27億元 立委：發展AI城市是一大挹注

立委林思銘3日表示，新竹縣2026年統籌分配款（通知分配金額）由69.20億增加為245.47億元，財劃法修法三讀通過後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。