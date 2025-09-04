機關水電費預算明年暴增13億 政院：補今年調漲電費差價

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立委質疑，明年中央政府總預算編列的整體水電費，相較今年暴增了將近13億元；行政院方面解釋，部分機關是在去年2度調漲電費之前，就已核定今年的電費預算，當時還來不及將差額編在今年預算中。記者李人岳／攝影
立委許宇甄質疑，明年中央政府總預算編列的整體水電費，相較今年暴增了將近13億元；行政院方面今天解釋，部分機關是在去年2度調漲電費之前，就已核定今年的電費預算，當時還來不及將差額編在今年預算中，因此編列在115年度的預算中。

國民黨立法委員許宇甄指出，中央政府明年總預算，整體水電費編列高達111億3664萬元，比114年度預算案98億4493萬元足足增加13.1%，暴增12億9171萬元。她質疑，今年電價並未調漲，令人不解為何政府機關的水電費預算卻會飆升？

政院人士表示，部分機關在113年核定今（114）年度預算的時間，是在113年4月 （10-14%）及10月（14%）兩次調漲電費之前，由於當時來不及編在今年的預算當中，因此就編列在115年度的預算當中。

該人士指出，事實上，明年度的立法委員委員研究室電費等也增加了4百多萬、立法委員住宿會館的電費等，也增加了將近133萬。

水電 調漲 總預算

