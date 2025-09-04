路燈、教學電費補助取消 白委：政院出奧步

台電公司發文通知各縣市政府，明年起取消優惠電價及凍漲電價差額補助，費用回歸各主管機關支應，包括地方自付路燈電費、教學用電等，讓基層公所大喊吃不消。民眾黨立委張啓楷昨表示，這是財劃法通過後行政院「出奧步」。

張啓楷昨與彰化縣田尾鄉長許淑美等人訪視地方排水問題。許淑美反映田尾一年路燈電費約1000萬元，以往公所自付一半，如今台電不補助，等於每年將多支出500萬元，她直言公所一年經費才3億元，要自籌這麼大筆電費真的很吃不消，她認為要再嚴格劃分，有些道路的路權屬於縣府或中央，不該由地方支付路燈電費。

張啓楷表示，這是財劃法通過後行政院出奧步，這樣不合理，不能讓中央片面決定，他將向中央反映再協調。

南投縣中寮鄉公所指出，今年台電沒通知就忽然調漲電價，路燈電費突然增加60萬元，不得不動用第二預備金支應，不料近日以一紙公文取消電費補助，電費從300萬飆到700萬元，對偏鄉財政影響很大；埔里公所今天將討論如何支應。

在苗栗，縣府估算因台電取消優惠，全縣教學用電需多支付8200多萬元，18鄉鎮市公用路燈電費則增加6600多萬元。其中，苗栗市擁有8000多盞路燈，明年將增加850多萬元支出；頭份市路燈電費今年約800萬元，明年將倍增至1600萬元；竹南鎮則因LED路燈汰換，電費預估從2166萬元降至2040萬元，但仍是沉重負擔。