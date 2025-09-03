快訊

社福經費大砍逾300億？衛福部急澄清 專家：編列方式改變釀大小眼疑慮

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部3日晚間發布新聞稿，稱115年度社會福利補助經費維持穩定，中央持續透過一般性補助款挹注地方財源。圖／本報資料照片
衛福部3日晚間發布新聞稿，稱115年度社會福利補助經費維持穩定，中央持續透過一般性補助款挹注地方財源，疑似劍指在臉書發文指出「社家署大幅縮減342億預算」的東亞政經塾顧問等、國會助理丁旗源。他受訪表示，發文是想點出，衛福部將社福預算，從過去以獎補助款直接發放地方，改為以一般性補助款方式支付，各地方必須向中央申請、經過評估才給經費，難免有差別待遇疑慮。

丁旗源說，國會辦公室在8月29日拿到衛福部預算書，發現內容將過去直接撥款縣市政府，執行社福業務的獎補助款，「移列」為一般性補助，也就是地方政府必須寫計畫書，向中央申請，才可獲得經費補助，這項調整這是依據行政院主計總處上周才發布的預算編列相關辦法，而實際上，各部會115年度預算早在上半年就開始編列，在即將公布預算書時，突然改變遊戲規則，令人起疑。

衛福部社家署代理署長周道君說，該署並未大幅刪減社福預算，而是因應「財劃法」，將原來編列在計畫性補助項目，移至一般性補助，因此預算書中，會「找不到這一筆」，實際上「錢還是在」，只是編列方式改變，地方政府資源不足時，中央仍會調配資源補足，但須視看財劃法修法後，各縣市所受影響而有不同經費挹注額度。

丁旗源指出，不少社福項目為「法定應辦事項」，例如身障權法中，許多社會福利資源布建，本就是地方主責，但早年因地方政府經費缺乏，由中央以獎補助費方式挹注，這已行之有年，衛福部因應去年財劃法修法，本次預算不再以獎補助費方式發放，形同是「經費不夠就來找中央申請」，一切由中央彈性決定，不僅把權力收回中央，也讓人有非執黨政縣市是否會遇到差別待遇的疑慮。

周道君說，財劃法對各縣市的影響不一，中央以一般性補助款核給地方的社福經費補助，也會將這項因素考慮在內，且還要依據地方工商發展程度、人口程度等綜合考量，一定會依照主計總處補助方式原則，把所編列的預算下放地方。另外，若細究補助金額，確實有些項目有所刪減，例如考量近年出生人數遞減，明年度編列育兒津貼預算當然連帶下降，「但總的來說沒有大幅下修。」

社福 補助款 衛福部 財劃法

