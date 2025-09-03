影／財劃法後…鄉鎮路燈電費不補助了 張啟楷：行政院出奧步

民眾黨立委張啟楷是參選彰化縣長熱門人選，繼日前成立彰北服務處，今天他也下鄉視察永靖、田尾等鄉鎮排水設施，地方也向他反映，最近中央發函要地方自己支付全額路燈電費等，張啟楷說，「這是財劃法後行政院出奧步」，電費等補助應維持如以往，將會再和中央開會討論。

張啟楷今天協同田尾鄉長許淑美、南鎮村長劉定國、田尾鄉代張勝彬等人視察田尾鄉永田重劃區小排，也到永靖鄉浮圳中排、二水鄉修仁中排等處視察，將協助解決當地排水問題。

許淑美當場反映，最近接到台電等相關單位行文，路燈的電費未來都要鄉鎮公所自行負責全額，田尾一年的路燈電費約千萬元，以往公所自行負責一半，現在台電不補助了，他們的路燈費就要多出500萬元，公所一年經費也不過3億，還等自籌這麼大一筆電費很吃不消，那是不是要再嚴格劃分有些道路的路權是屬於縣府或中央，不該由地方支付路燈電費。

張啟楷說，財劃法通過後，「行政院出奧步」，說要地方出全部電費，各鄉鎮市路燈電費、甚至學校冷氣電費都要地方全出，這樣不合理，一定要維持如以往方式，不能中央片面決定，要做整體討論，最近應要進一步開會協調。