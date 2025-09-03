影／財劃法後…鄉鎮路燈電費不補助了 張啟楷：行政院出奧步

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

民眾黨立委張啟楷是參選彰化縣長熱門人選，繼日前成立彰北服務處，今天他也下鄉視察永靖、田尾等鄉鎮排水設施，地方也向他反映，最近中央發函要地方自己支付全額路燈電費等，張啟楷說，「這是財劃法行政院出奧步」，電費等補助應維持如以往，將會再和中央開會討論。

張啟楷今天協同田尾鄉長許淑美、南鎮村長劉定國、田尾鄉代張勝彬等人視察田尾鄉永田重劃區小排，也到永靖鄉浮圳中排、二水鄉修仁中排等處視察，將協助解決當地排水問題。

許淑美當場反映，最近接到台電等相關單位行文，路燈的電費未來都要鄉鎮公所自行負責全額，田尾一年的路燈電費約千萬元，以往公所自行負責一半，現在台電不補助了，他們的路燈費就要多出500萬元，公所一年經費也不過3億，還等自籌這麼大一筆電費很吃不消，那是不是要再嚴格劃分有些道路的路權是屬於縣府或中央，不該由地方支付路燈電費。

張啟楷說，財劃法通過後，「行政院出奧步」，說要地方出全部電費，各鄉鎮市路燈電費、甚至學校冷氣電費都要地方全出，這樣不合理，一定要維持如以往方式，不能中央片面決定，要做整體討論，最近應要進一步開會協調。

張啟楷也提到，中央有600億特別預算要協助上次強降雨災情，淹水只要超過50公分的受災戶都應補助，不過現在行政院對於補助範圍是以縣為單位或是以鄉鎮為單位還有意見，正在協調中，他一定會努力為地方爭取補助。

民眾黨立委張啟楷（左二)今天下鄉視察永靖、田尾等鄉鎮排水設施，田尾鄉長許淑美(前右二)也向他反映路燈電費補助問題。記者林宛諭／攝影
