竹縣統籌分配款增176.27億元 立委：發展AI城市是一大挹注

立委林思銘3日表示，新竹縣2026年統籌分配款（通知分配金額）由69.20億增加為245.47億元，財劃法修法三讀通過後，並經財政部重新試算分配金額，增加176.27億元，打破了過去新竹縣在稅收分配上的窘境，也為竹縣的未來發展注入了強大的動能，這是還給新竹縣鄉親一個期盼已久的公道。

林思銘指出，新竹縣近五年以來獲得的統籌分配款分別為：

●2022年度通知分配金額45.19億元；實撥金額55.72億元。

●2023年度通知分配金額49.45億元；實撥金額56.99億元。

●2024年度通知分配金額55.77億元；實撥金額62.07億元。

●2025年度通知分配金額69.20 億元。

●2026年度通知分配金額245.47億元。

林思銘表示，新竹縣是我國重要的科技大縣，為經濟貢獻度斐然，居於「桃竹竹苗科技廊道」中的樞紐位置，是竹科人主要生活、居住與子女就學的區域。

林思銘提到，新竹縣長期以來創稅多，稅收數僅次於六都及新竹市、基隆市，位列全國前段班，但是在財劃法修法前，統籌分配款少，人均分配金額往往為全國倒數，長期對新竹縣的經費分配不公允，不僅對於縣府團隊有失公平，更是對新竹縣民不公平。

林思銘指出，現在財劃法修法通過後，新竹縣每年增加176.27億元統籌分配款，將用於涵蓋基礎公共建設、交通安全、長照服務、學童營養午餐、法定社會福利、農民福祉、弱勢族群照顧、托育補助等攸關福國利民的項目，以及警消人員的超勤和薪資支出、縣府的政務運作。

林思銘認為，這將會讓新竹縣迎來翻轉，對於新竹縣未來繼續朝向AI智慧科技城市的發展目標是一大挹注，對於困擾許久的交通、教育以及社區集會所等問題，都會讓縣政府有更多的資源去解決，讓新竹鄉親邁向更幸福光明。