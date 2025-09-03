快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

竹縣統籌分配款增176.27億元 立委：發展AI城市是一大挹注

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
新竹縣國民黨立委林思銘。圖／聯合報系資料照片
新竹縣國民黨立委林思銘。圖／聯合報系資料照片

立委林思銘3日表示，新竹縣2026年統籌分配款（通知分配金額）由69.20億增加為245.47億元，財劃法修法三讀通過後，並經財政部重新試算分配金額，增加176.27億元，打破了過去新竹縣在稅收分配上的窘境，也為竹縣的未來發展注入了強大的動能，這是還給新竹縣鄉親一個期盼已久的公道。

林思銘指出，新竹縣近五年以來獲得的統籌分配款分別為：

●2022年度通知分配金額45.19億元；實撥金額55.72億元。

●2023年度通知分配金額49.45億元；實撥金額56.99億元。

●2024年度通知分配金額55.77億元；實撥金額62.07億元。

●2025年度通知分配金額69.20 億元。

●2026年度通知分配金額245.47億元。

林思銘表示，新竹縣是我國重要的科技大縣，為經濟貢獻度斐然，居於「桃竹竹苗科技廊道」中的樞紐位置，是竹科人主要生活、居住與子女就學的區域。

林思銘提到，新竹縣長期以來創稅多，稅收數僅次於六都及新竹市、基隆市，位列全國前段班，但是在財劃法修法前，統籌分配款少，人均分配金額往往為全國倒數，長期對新竹縣的經費分配不公允，不僅對於縣府團隊有失公平，更是對新竹縣民不公平。

林思銘指出，現在財劃法修法通過後，新竹縣每年增加176.27億元統籌分配款，將用於涵蓋基礎公共建設、交通安全、長照服務、學童營養午餐、法定社會福利、農民福祉、弱勢族群照顧、托育補助等攸關福國利民的項目，以及警消人員的超勤和薪資支出、縣府的政務運作。

林思銘認為，這將會讓新竹縣迎來翻轉，對於新竹縣未來繼續朝向AI智慧科技城市的發展目標是一大挹注，對於困擾許久的交通、教育以及社區集會所等問題，都會讓縣政府有更多的資源去解決，讓新竹鄉親邁向更幸福光明。

新竹 財劃法

延伸閱讀

被問洪秀柱出席中共93閱兵看法 蔣萬安用5個字回應

郝龍斌當「吳伯雄2.0」？ 林思銘：對盧秀燕選總統是助益

洪秀柱赴陸參加「九三閱兵」 林思銘：不代表現在的國民黨

修憲委員會傅推柯建銘任主席 柯：你不要後悔喔！

相關新聞

影／財劃法後…鄉鎮路燈電費不補助了 張啟楷：行政院出奧步

民眾黨立委張啟楷是參選彰化縣長熱門人選，繼日前成立彰北服務處，今天他也下鄉視察永靖、田尾等鄉鎮排水設施，地方也向他反映，...

竹縣統籌分配款增176.27億元 立委：發展AI城市是一大挹注

立委林思銘3日表示，新竹縣2026年統籌分配款（通知分配金額）由69.20億增加為245.47億元，財劃法修法三讀通過後...

郭雅慧指集遊修法不可襲警 游淑慧提2案反問郭「民進黨不臉紅？」

民眾黨走讀爆推擠衝突，主席黃國昌指集遊法是惡法，賴總統也曾主張修法，總統府發言人郭雅慧回「從沒人提集遊法修法是可攻擊警察...

普通統籌分配 新北市人口最多、人均分配全台最少

財政部上周公布的普通統籌分配稅款明細，115年度中央統籌分配稅款規模達8,841億元，大增89％，若以六都來看，以台北市...

統籌分配稅款及補助款爭議 侯友宜越洋發聲：不是中央施捨或政治籌碼

中央統籌分配稅款與各項補助款分配爭議再起，藍綠縣市首長都喊不公平。人在歐洲訪問的新北市長侯友宜越洋發聲，他說，統籌分配稅...

財劃法修正連江縣「不增反減」 地方民代齊聚立院怒吼

財政收支劃分法修正案自今年起實施，立法本意是調整地方財政結構、縮小城鄉差距，更明定保障離島三縣市可分得統籌稅款2.5%額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。