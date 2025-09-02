快訊

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰牽妻ICU外守候

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

郭雅慧指集遊修法不可襲警 游淑慧提2案反問郭「民進黨不臉紅？」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨日前率領群眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠。（記者曾原信／攝影）
民眾黨日前率領群眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠。（記者曾原信／攝影）

民眾黨走讀爆推擠衝突，主席黃國昌指集遊法是惡法，賴總統也曾主張修法，總統府發言人郭雅慧回「從沒人提集遊法修法是可攻擊警察。」國民黨議員游淑慧反嗆「民進黨不臉紅？」街頭陳抗暴力綠營認第二，沒人敢稱第一。

游淑慧說，她在北市府的公務生涯，經歷過兩場最激烈的陳抗。一是2008年民進黨抗議陳雲林來台，抗議群眾用預先準備的石塊、排泄物和自製汽油彈攻擊警察，也讓前總統蔡英文有了暴力小英的稱號。

二是2014年占據立法院、攻破行政院的太陽花運動。史上第一次我們的國會被占據、我們的行政院被攻破、連太陽餅都要被略奪吞食。

游淑慧今在臉書貼文說，街頭陳抗暴力，綠營認第二，沒人敢稱第一。今早郭雅慧受訪時提及「沒有任何人提出集遊法修法是可以攻擊警察」。游說，是，不管任何活動、陳抗，攻擊警察都是絕對禁止的紅線。但什麼叫攻擊警察？什麼叫因推擠而兩方受傷？畫面很清楚。

游說，甚至當時民進黨議員還在議會要求，不准警方上訴提告。如果破窗、偷食、強占都只是公民不服從運動，那麼集遊法的存在就顯得倉白無力。

游淑慧說，畫面會說話，有預謀地準備武器、有故意敵意主動出手的行為，才是標標準準的襲警、攻擊警察。坦白說，違法的集會遊行，三黨都有過，該依法移送就移送，這是決定發起時就準備好的代價。

但街頭陳抗暴力，民進黨認第二，沒人敢拚第一，饒過員警吧。

警察 陳抗 修法 游淑慧 民進黨 郭雅慧 行政院 蔡英文

延伸閱讀

郭雅慧指公民走讀活動攻擊警察 民眾黨：賴總統應為造謠行徑道歉

賴總統分批邀立委餐敘 盼新會期行政立法調整溝通

國安人事改組 總統府宣布趙怡翔、李問任國安會副秘

郝龍斌參選國民黨主席？ 游淑慧曝本人最新回應

相關新聞

郭雅慧指集遊修法不可襲警 游淑慧提2案反問郭「民進黨不臉紅？」

民眾黨走讀爆推擠衝突，主席黃國昌指集遊法是惡法，賴總統也曾主張修法，總統府發言人郭雅慧回「從沒人提集遊法修法是可攻擊警察...

財劃法修正連江縣「不增反減」 地方民代齊聚立院怒吼

財政收支劃分法修正案自今年起實施，立法本意是調整地方財政結構、縮小城鄉差距，更明定保障離島三縣市可分得統籌稅款2.5%額...

普通統籌分配 新北市人口最多、人均分配全台最少

財政部上周公布的普通統籌分配稅款明細，115年度中央統籌分配稅款規模達8,841億元，大增89％，若以六都來看，以台北市...

統籌分配稅款及補助款爭議 侯友宜越洋發聲：不是中央施捨或政治籌碼

中央統籌分配稅款與各項補助款分配爭議再起，藍綠縣市首長都喊不公平。人在歐洲訪問的新北市長侯友宜越洋發聲，他說，統籌分配稅...

補助款爭議 盧秀燕籲中央痛改前非

中央統籌分配稅款與各項補助款分配爭議再起，藍綠都喊不公平。台中市長盧秀燕昨提醒行政院記取兩次大罷免教訓，放棄政治、照顧民...

新版財劃法上路 學者憂：「有錢的更有錢」地方財源增應強化監督

新版財劃法上路，明年各地方政府統籌分配款「爆增」。學者表示，財劃法修正後，地方政府財源變多，中央與民代對地方政府的監督機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。