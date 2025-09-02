郭雅慧指集遊修法不可襲警 游淑慧提2案反問郭「民進黨不臉紅？」

民眾黨走讀爆推擠衝突，主席黃國昌指集遊法是惡法，賴總統也曾主張修法，總統府發言人郭雅慧回「從沒人提集遊法修法是可攻擊警察。」國民黨議員游淑慧反嗆「民進黨不臉紅？」街頭陳抗暴力綠營認第二，沒人敢稱第一。

游淑慧說，她在北市府的公務生涯，經歷過兩場最激烈的陳抗。一是2008年民進黨抗議陳雲林來台，抗議群眾用預先準備的石塊、排泄物和自製汽油彈攻擊警察，也讓前總統蔡英文有了暴力小英的稱號。

二是2014年占據立法院、攻破行政院的太陽花運動。史上第一次我們的國會被占據、我們的行政院被攻破、連太陽餅都要被略奪吞食。

游淑慧今在臉書貼文說，街頭陳抗暴力，綠營認第二，沒人敢稱第一。今早郭雅慧受訪時提及「沒有任何人提出集遊法修法是可以攻擊警察」。游說，是，不管任何活動、陳抗，攻擊警察都是絕對禁止的紅線。但什麼叫攻擊警察？什麼叫因推擠而兩方受傷？畫面很清楚。

游說，甚至當時民進黨議員還在議會要求，不准警方上訴提告。如果破窗、偷食、強占都只是公民不服從運動，那麼集遊法的存在就顯得倉白無力。

游淑慧說，畫面會說話，有預謀地準備武器、有故意敵意主動出手的行為，才是標標準準的襲警、攻擊警察。坦白說，違法的集會遊行，三黨都有過，該依法移送就移送，這是決定發起時就準備好的代價。

但街頭陳抗暴力，民進黨認第二，沒人敢拚第一，饒過員警吧。