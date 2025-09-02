普通統籌分配 新北市人口最多、人均分配全台最少

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照
財政部上周公布的普通統籌分配稅款明細，115年度中央統籌分配稅款規模達8,841億元，大增89％，若以六都來看，以台北市獲配約1,149.2億元最多，人均4.69萬元，新北市人口雖為六都最多，但人均僅約2.37萬元，人均分配為全台最少。

財政部依照新版財劃法規定之稅課收入劃分比例及115年度中央政府總預算案相關稅收推估，115年度中央統籌分配稅款規模達8,841億元，較114年度4,676億元增加4,165億元，大幅成長89％，其中普通統籌稅款分配金額，經該部依新法規定公式及分配指標完成設算，並保障獲配金額不低於今年度獲配數，已於8月29日通知地方政府。

財政部表示，鑑於新版財劃法所訂公式有無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉（鎮、市）之核計項目、指標及權重等爭議問題，今年8月15日邀集會商，其中序位分數定義與計分方式及鄉（鎮、市）分配公式之處理方式，已獲致共識。

各縣市明年分配金額來看，大部分縣市分配金額均呈現年增，唯獨連江縣出現減少。從六都來看，六都合計配得4,755.3億元、占總額56％；至於六都分配情況，參考內政部最新人口統計數據，台北市通知分配金額1,149.2億元最多，人均可分到4.69萬元；新北市957.6億元，但因為人口數多，即便分配金額增幅高達73.9％，人均僅分到2.37萬元、為全台最少。另外還包括高雄市人均可分到2.78萬、台中市2.58萬元、桃園市2.78萬7,770元、台南市2.68萬元。

稅款 財政部

