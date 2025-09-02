財劃法修正連江縣「不增反減」 地方民代齊聚立院怒吼

財政收支劃分法修正案自今年起實施，立法本意是調整地方財政結構、縮小城鄉差距，更明定保障離島三縣市可分得統籌稅款2.5%額度，但財政部依新規計算後，卻出現「保障不增反減」的結果，連江縣明年度僅獲得7億1300萬元，比修法前還少1千萬元，引發馬祖地方強烈反彈。

連江縣長王忠銘今日陪同立委陳雪生、縣議會議長張永江、全體議員及四鄉鄉長，前往立法院向財政部表達嚴正關切。財政部長莊翠雲、國庫署長陳柏誠親自出席會晤，聽取地方訴求。

據了解，依照財政部現行算法，分母納入「全國所有縣市」，導致離島保障額度被稀釋，形成「看得到卻分不到」的困境。以連江縣來看，115年度統籌分配款不僅未能增加，反而減少1千萬元，以113年度決算數據為例，連江縣自籌財源僅3.85億元，長期高度依賴中央補助，新法若不修正，地方財政將進一步惡化，甚至需舉債以維持基本建設與縣政推動。

為確保離島財政穩定，連江縣民選首長及民意代表陳情提出三點訴求：

一、計算方式應以「離島三縣市加總」為專屬分母，避免被稀釋。

二、尚有未分配的稅款額度，應依公平原則補撥，或依財力分級以3:2:1比例分配。

三、追溯既往並補足財源，據估算未分配額度達120億元，建議中央修法追溯補撥，並於修法完成前，先撥付特別統籌稅款或一般性補助10億元，作為連江縣115年度預算緊急運用。

莊翠雲回應，將尊重立法院修法意旨，並針對分配方式的爭議，期盼立法院各黨團儘速調整修法，避免造成離島縣市財政不利。

王忠銘強調，馬祖位處邊陲，醫療、教育、交通、建設等均需中央挹注，此次分配額減少完全違背修法初衷。他呼籲中央務必傾聽地方聲音，務實調整計算方式，才能真正落實離島保障與均衡發展的政策目標。

陳雪生則直言，既然法律明文保障離島，分母就應該只計算3縣市，否則立法精神根本落空。議長張永江也強調，馬祖雖小卻承擔國防重責，中央應積極回應地方需求，才能讓離島居民享有與本島同等的發展機會。