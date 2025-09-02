補助款爭議 盧秀燕籲中央痛改前非

中央統籌分配稅款與各項補助款分配爭議再起，藍綠都喊不公平。台中市長盧秀燕昨提醒行政院記取兩次大罷免教訓，放棄政治、照顧民生，更三度喊話盼中央「痛改前非」，雲林縣長張麗善也批中央想方設法剋扣。高雄市長陳其邁則說，財劃法錯誤修法加劇南北失衡，很不公平。

盧秀燕昨表示，立委修正財劃法，給各縣市更多財源補助，希望行政院不要再有各種藉口拖延，早點下預算，解地方燃眉之急；最近行政院發公文給各地，去年已核定的補助款要減少，原本按照公式公平分配，現在說要改成由行政院審查的申請制，這是不公平的。

盧秀燕說，例如前瞻預算台中市獲補助二百多億元，高雄市人口比台中市少，竟拿到一千三百多億元，希望維持按公式補助，否則由中央決定分配給誰，她擔心會「看顏色審查」。

盧秀燕強調，兩次大罷免，全國民眾給中央政府的啟示，希望能以和為貴，與地方政府、立院成為夥伴關係；她希望中央在預算分配上「痛改前非」，記取大罷免的教訓，把地方上繳的稅收多補助給地方，好好照顧人民。

台北市長蔣萬安上周抨擊中央，藉由不再全額補助學校電費砍一般性補助款。副市長李四川昨說，除學校電費，路燈、衛工處汙水處理廠等項目補助也被取消，讓市府多負擔數億元。李說，中央將一般性補助款改為申請制後，會造成很大困擾，以租金補貼為例，地方不知道中央要核定多少錢，要怎麼編預算。

高雄市長陳其邁昨再度表達不滿，各縣市統籌稅款都有增加，高雄市卻是六都增幅最少的城市，北部過去獲得大量建設經費，南部如台南、高雄剛起步，卻在分配上被壓縮，「不能北部建設完成後，現在輪到南部要蓋捷運時，錢卻不給南部，這是很不公平的做法」。