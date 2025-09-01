盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

台中市長盧秀燕說，立法院修正財劃法，希望給全台22縣市多一點預算補助，既然已通過修法，就希望行政院能確實配合。行政院晚間表示，新版財劃法大幅釋出中央財源，中央與地方更須討論事權分配；行政院長卓榮泰近期也將邀地方首長討論，一起度過財劃法倉促修法造成的財政難題。

針對卓榮泰日前提到新版財劃法將有些微調，盧秀燕今天表示，立法院修正財劃法，希望給全台22縣市多點預算補助，希望行政院確實配合，早點撥補預算，不要再有各種藉口拖延；也希望中央跟立法院、地方政府成為夥伴關係，好好照顧人民。

行政院發言人李慧芝晚間回應，有關地方首長喊話政院要「配合新版財劃法，儘速撥補預算⋯中央應與地方成為夥伴」一事，卓榮泰一直以來始終強調中央與地方是夥伴關係，也因此在新版財劃法大幅釋出中央財源後，中央與地方更需要就事權進行討論。

李慧芝表示，首先，明年度統籌分配稅款完全按照新版財劃法分配，但財政部已多次說明，由於當初修法時，分配公式有瑕疵，分母設定有問題，財政部也無法逾越法律，導致有新台幣345億元依法無法完全分配，但財政部仍依法將連江縣的統籌分配稅款彌平差額，沒有比今年少。

李慧芝說，第二，明年度中央挹注地方財源也再創新高，統籌分配稅款增加4165億元，增幅達9成，在中央財源大幅減少狀況下，中央不得不增加舉債、不得不調整一般性補助款及計劃性補助款配比，也不得不重新調整與地方的事權分配。

李慧芝指出，第三，卓榮泰也已說明，將在近期邀集地方首長針對此議題進行討論，一起度過財劃法倉促修法造成的財政難題。