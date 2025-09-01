新版財劃法上路 學者憂：「有錢的更有錢」地方財源增應強化監督

新版財劃法上路，明年各地方政府統籌分配款「爆增」。學者表示，財劃法修正後，地方政府財源變多，中央與民代對地方政府的監督機制也要強化，否則錢沒有花在刀口上，反倒浪費公帑。

東海大學會計系副教授陳岳鴻表示，2024年底通過財政收支劃分法修正案，大幅增加地方政府的統籌分配稅款來源，其中影響最大的是徵收率高的營業稅，將原訂分配40%的營業稅提升到100%，納入給地方的一般統籌分配款；營業稅2023年稅收5723億，2024年增加至6089億，財劃法修正後，地方統籌分配稅款就多了2000多億。

陳岳鴻說，財劃法修正後，地方財源增加，過去由中央要做公共設施，可能就下放給地方去做，若地方資源或是財源少，恐會造成城鄉差距落差更大。

陳岳鴻也說，如果地方政府的統籌分配稅款增加，補助款改成「申請制」是比較好的方式，地方政府有計畫性的提補助，讓中央善盡職責審核國稅。但因台灣目前朝小野大，審核通過與否又會陷入朝野困境，甚至被解讀為「看顏色給補助」的政治分贓。

逢甲大學金融學院院長陳盛通表示，修正後的財劃法在垂直分配上，確實讓中央更多預算下放地方，但橫向分配仍存有問題。各縣市分配稅款公式，以各縣市的營利事業營業額的占比最重，再來則考量人口與土地面積。

陳盛通說，統籌分配稅款最主要的功能就是要財政均等化，今年台北統籌分配1113億，台中708億，但台北捷運蓋完了，台中捷運等重大建設正要起步，各縣市財政不均等，導致有錢的縣市越有錢，可以給予更多福利措施，但窮的縣越窮，顯然不公平。另台東縣也成為修法後的特例，今年稅出總額171億，卻分配高達196億，相當弔詭。

陳盛通說，財劃法修正後，中央今年少掉7.9%、約4000多億預算，只好從補助款下手，緊握審核權，藉此制衡地方政府。他說，地方政府錢變多，中央與民代對地方政府的監督機制也要強化，否則錢沒有花在刀口上，福利措施讓民眾無感，反而浪費公帑。