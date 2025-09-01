快訊

【重磅快評】陳其邁叫天天不應 只怪昔日喊話喊錯人？

聯合報／ 主筆室
行政公布明年度統籌分配稅款後，高雄市長陳其邁（中）受訪表示財劃法修法擴大南北資源差距。記者郭韋綺／攝影
行政公布明年度統籌分配稅款後，高雄市長陳其邁（中）受訪表示財劃法修法擴大南北資源差距。記者郭韋綺／攝影

行政公布明年度統籌分配稅款後，不少縣市對分配結果頗有微詞，最特別的是高雄市長陳其邁，身為綠諸侯領頭羊，他兩度表達不滿，先是說他早就不斷反映公式有問題，卻「叫天天不應，叫地地不靈」，再呼籲中央要考慮顧南北均衡。在閣揆卓榮泰邀地方溝通前，陳其邁拚命喊話，但如果喊話有用，卓內閣早在去年修法前就應提出行政院版本了。 

財政部上周五下班之際公布各縣市明年統籌分配稅款額度，消息傳出的時間是在下班之後，顯然財政部有意降低消息公布後的反彈，但這番操作並沒有收到預期效果，因為不少縣市還是發出不平之鳴。除了連江縣是負成長，其餘縣市雖獲增加，但仔細比對後，有10個縣市額度較立法院三讀通過新版財劃法的試算額度縮水。 

雲林縣長張麗善是反彈最激烈的藍營首長之一，她先怒批中央「難道要讓地方斷炊？」接著和卓榮泰同框，她刻意轉移話題，指好不容易一般補助款有著落，「但是中央左手給我們，右手又扣了」，中央統籌分配款又苛扣雲林27億，搞得坐在台下卓揆立刻搖手示意不會；今天她再批台電發文明年起教育設施優惠電價回歸地方，一年要新增1.5億元支出，此舉形同「雙殺」。

張麗善的反彈來自於雲林縣獲得的統籌款比立院通過版本試算少了27億元，當家自然更加不易；相較連江縣負成長、金門縣少了40億元，幾乎打了對折，恐怕又是個未爆彈。

統籌款額度和雲林縣相近的苗栗縣，縣長鍾東錦的談話最中肯，他指苗栗縣統籌分配款拿217億，加總起來等於沒增加，其餘的是計劃型補助及競爭型補助，施政最怕就是不確定性，縣府不知道有多少收入，要做那些事也不會那麼清楚；補助款不確定時，各縣市都慌了，也不知道明年的預算要怎麼編。 

如果行政院是要地方政府不知道怎麼編明年度的預算，從鍾東錦的談話來看，行政院的目的是達到了，但這是卓榮泰創新AI內閣的施政目標嗎？

財劃法25年未修，地方行政區劃已從「2院轄市、22縣市」演進至「6個直轄市、13個縣，以及3個省轄市」，本來就難以年年套用。去年藍白倡議修財劃法時，討論熱烈，但就是不見行政院版本，當時卓榮泰所持的理由是「垂直分配、水平分配，都有很大的問題」，財政部長莊翠雲表示，財劃法修法意見分歧，雖沒有修法，但中央也釋出很大財源給地方，行政院主計長陳淑姿則只擔心中央沒錢可用，說了一堆，就 是沒有動作，最後就是通過國民黨版本。 

如今，行政院費勁自搞版本分配統籌款，分了半天還有300多億元去向不明，惹得陳其邁抱怨連連。陳其邁確實早在去年修法前就不斷喊話，只是他最該喊話的對象應是賴清德、卓榮泰，他卻向主持議事、通常不參加表決的立法院長韓國瑜喊話，又道德勸說高雄綠委不要缺席，一定要在立院講話，否則很難對市民交代，結果財劃法三讀時，高雄綠委紛紛落跑，這能怪誰？

行政院 財劃法 卓榮泰

