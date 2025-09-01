影／南北資源失衡 陳其邁批：財劃法修法錯誤
財政收支劃分法修法爭議未歇，各地方政府對統籌分配稅款分配不均問題頗有微詞。高雄市長陳其邁今再度表達不滿，強調中央在統籌款、一般補助款與計畫型補助的考量上須兼顧南北均衡，否則將加劇長期存在的區域差距。
陳其邁指出，各縣市在統籌款的分配額度都有增加，高雄卻是全國增加最少的城市，非常不公平「這我講過很多次」。
他直言，北部過去已經獲得大量建設經費，包括捷運路網都已陸續完工；然而南部如台南、高雄才剛起步，需要龐大資金支持，卻在分配上被壓縮，「不能北部建設完成後，現在輪到南部要蓋捷運時，錢卻不給南部，這是很不公平的做法」。
對修法是否有轉圜空間，陳其邁表示，中央跟地方協調時，高雄一定會反映南北失衡問題，因財劃法的錯誤修法，加劇南北失衡，他也呼籲各縣市應該將心比心，理解南部正值重大建設期，需要更多中央補助與支持。同樣的，統籌款多拿，事權跟預算本來就是要一起做調整。
陳其邁進一步說，屬於地方權限部分或地方應該要多負擔，因為統籌款的比例中央及地方有做調整，當然在事權的劃分也一併來做調整。
他強調，中央與地方協調時，應該考慮把中央地方分權和南北的均衡這兩項因素一併納入考量，高雄也會積極爭取合理分配，不讓南北差距更加擴大。
