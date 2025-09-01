影／盧秀燕談補助款 三度呼籲中央要記取大罷免教訓痛改前非

台中市長盧秀燕今天表示，最近行政院下公文給各縣市政府，去年核定補助要減少，去年核定不算，她說公平的分配方式改由行政院主導審，這是不公平的，她說不要改成像前瞻預算，由中央決定分配給誰，擔心會看顏色審查，她委宛拜託中央；也提醒行政院大罷免失敗記取教訓，她更三度說要中央「痛改前非」。

為完善台中台東勢、豐原、石岡、后里地區交通路網，提升通行安全與效率，台中市政府斥資10億元推動「東勢區埤豐橋改建工程」，今天完工通車，市長盧秀燕主持通車祈福典禮。

市長盧秀燕今天受訪表示，立法院委員們的善意，了解地方窮困，修正的財劃法，希望多給全台各縣市多點預算補助，這是應該的，非常感謝，她說立法院既然通過，希望行政院配合，早點下預算，不要再有各種藉口拖延，早點解地方燃眉之急。

她說以台中市為例，去年全市民繳稅給中央高達2500億，但是中央補助回只有900億，只有4成左右，難怪台中市政府每年都有非常大的缺口，全台22縣市幾乎都是，大家每年稅繳給中央，但是補助太少，大家預算都有很大缺口，每個縣市政府都要舉債或賣地籌預算，好不容易立法院通過新的財劃法，希望行政院趕快按照立法院意旨，增加地方補助，趕快執行，解決地方每個年度燃眉之急，讓地方做更多更好建設。

盧秀燕表示，中央對各種預算，包括一般補助款，最近行政院下公文給各縣市政府，去年核定補助要減少，去年核定不算，要減少，本來一般補助款按照公式公平分配，現在行政院說以後要改成申請，由行政院審查，但公平的分配方式改由行政院主導審，這是不公平的，她舉例，前瞻預算，台中市補助200多億，高雄市人口比台中市少，竟然拿了1300億，台中市還拿不到高雄市零頭，她希望按照多年來的公式補助，不要改成像前瞻預算，由中央決定分配給誰，她擔心會看顏色審查，她很委屈，拜託中央。