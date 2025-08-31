財劃法爭議 鍾東錦籲公式制度化

十個縣市明年度統籌分配款額度比預先試算結果少，行政院也指新版財劃法的水平分配公式有問題、要修法才能解決，苗栗縣長鍾東錦昨呼籲中央將分配公式制度化，並且公開、透明化；藍營立委柯志恩不滿說，「財政官員否在『萊爾校長』車上一路昏睡？」

中央挹注地方的財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助三種。因應新版財劃法上路，行政院主計總處日前公告修正補助辦法，調整一般性補助款補助範圍為具經常性等事項，明年起上路。據指出，原先屬計畫型補助項目，若具備普遍性、經常性等特質，將改列一般性補助，同時增列地方申請一般性補助款需經部會核定。

新版總預算案擴大統籌分配稅款規模，明年度將達八八四一億元，較今年增加四一六五億元；一般性補助款受新法「不得低於前一年」規範，明年度總額維持二五○一億元。

但行政院公布明年統籌分配款後，不分藍綠幾乎各縣市長都有意見，連行政院長卓榮泰都稱計算公式有誤差，會邀縣市首長檢討中央與地方的事權分配。

主計總處將邀地方討論

據悉，主計總處預計近日將找各地方政府財政官員討論後續分配事宜，讓地方表述意見。

針對此次修正補助辦法，相關人士解釋，未來具「普及性」、「經常性」的計畫型補助項目，如地方道路、漁港設施，將改為一般性補助，並由部會核定；其他包括基本設施、教育因地方財源增加，回歸地方自治事項。

鍾東錦說，歷任苗縣長努力招商引資、開發科學園區政策下創造數千億元稅收，但分配僅有數百億元，形成上繳中央多、回給苗栗少的窘境。