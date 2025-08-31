快訊

與蘇巧慧過招！劉和然：財劃法爭議重點是制度 中央還在打壓新北

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然（中）、綠委蘇巧慧（右一）近來為財劃法議題隔空過招。本報資料照片
新北市副市長劉和然近期頻為財劃法議題和綠委蘇巧慧隔空叫陣，劉今天又發文還擊蘇，談到與其模糊焦點式地辯解，不如好好關心中央仍在一般性補助款及計畫性補助款東扣西扣，持續打壓新北。

劉和然、蘇巧慧都是2026新北市長選戰熱門人選，劉和然在今年7月反罷免宣講時，便加大火力批蘇巧慧。

劉和然昨批評蘇巧慧，指蘇和其父行政院前院長蘇貞昌未替新北爭取財劃法等經費。蘇巧慧昨表示，從樹林捷運、捷運三鶯線、鳳鳴車站、新莊到鶯歌堤外便道、班班有冷氣、汙水下水道等，她都大力爭取中央補助，連市長侯友宜都公開感謝過她，相信新北市民也有目共睹。

蘇巧慧表示，只要國家財政好、又合法合憲，普發現金本來就可以討論，民進黨經濟治理好才有能力發4次，說明民進黨政府會持家、會做事。

蘇指出，新北有400萬人口，國民黨一直宣傳總額增加多少，卻不敢講每個市民平均分到多少，連新北財政局長都說這種版本「看了會吐血」，因為國民黨總召傅崐萁的版本讓「新北的人均從六都最低，變成全國22縣市最低」，獨厚傅個人偏好的縣市，完全沒尊重全國最大的新北市，這才是財劃法不公的爭議所在。

對於蘇巧慧說法，劉和然今天又發文反擊說「財劃法爭議重點從來不在個人，而是制度」，感謝所有為新北建設努力的立委，這點沒有爭議。但蘇立委，請不要用「個案式的補助款」，來混淆新北市民視聽。

劉強調，新北市超過400萬人，統籌分配款從過去到現在長期被虧待，每年少好幾百億元，這才是真正要解決的結構性問題。

劉也說，財劃法是攸關新北未來發展的大事，感謝每一筆爭取到的預算，但也必須勇敢指出財政上的不公平。為新北市民爭取更公平的待遇，奉勸蘇巧慧立委，與其模糊焦點式地辯解，不如一起關心中央現在仍在一般性補助款及計畫性補助款東扣西扣，持續在打壓新北。

