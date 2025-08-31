鍾東錦：苗栗115年統籌分配款打平 應公式制度化

苗栗縣長鍾東錦今天說，行政院公布明年統籌分配款，苗栗縣分配金額比照往年來自中央補助加總後幾乎打平，籲能「分配公式制度化」，才能獲各縣市首長支持。

財政部日前依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額。行政院長卓榮泰昨天出席活動時說，新版財政收支劃分法有法令上的計算誤差，將有些微調，不會齊頭式平衡，也將邀縣市長到行政院，或到地方拜訪大家，總之開誠布公完成中央政府與地方的財政合作。

鍾東錦今天透過新聞稿表示，115年度苗栗縣分配金額為新台幣217.35億元，比照往年來自中央補助加總之後幾乎打平，歷任苗栗縣長努力招商引資、開發科學園區，創造數千億元稅收，但分配僅有數百億元，形成上繳中央多、回給苗栗少的窘境。

鍾東錦表示，行政院應採「分配公式制度化」，把各縣市統籌分配稅款、一般補助和專案補助等一併納入計算，透過公開、透明的制度，不論未來由哪個政黨執政，都能讓各縣市不會有後顧之憂。

鍾東錦表示，苗栗縣積極配合中央推動的桃竹苗大矽谷計劃，目前正值農業、工商及觀光產業全力衝刺的關鍵時刻，但苗栗財政仍遭控管，未來將持續爭取中央的一般性和計畫性補助款，打造優質苗栗。