藍委批補助款偷梁換柱 綠委：中央補助地方史上最高

國民黨立委許宇甄今天說，一般性補助款制度原本設計是依照公式直接撥給地方政府運用，目的是保障地方能依自身施政優先順序自主分配資源，但在民進黨政府手裡，這筆公共財源已被徹底扭曲為打壓異己、酬庸自己人的政治籌碼。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，明年度是中央財政最困難的一年，因為修財劃法，財源都搬到地方，但明年對於地方補助達新台幣1兆1600多億元，以總數來講是史上最高，可見行政部門仍想方設法擴大對地方照顧，中央照顧地方完全沒有政治考量。

吳思瑤說，藍營每個縣市都成長非常多，但藍營現在刻意挑細項來質疑，卻不講總數，這才是刻意政治操作。

吳思瑤表示，上次3分鐘通過財劃法修正，確實造成分配不合理不公平、公式混亂、事權不統一，凸顯當初粗糙修法，財劃法勢必要重修；行政院長卓榮泰也說要找地方政府說明，大家坐下來談。她認為，有任何疑義朝野就好好交換意見，放掉政治立場，因為中央執政或地方執政都會來來去去，人會走、黨會變，但制度會留下來。

許宇甄今天透過新聞稿表示，一般性補助款包括「教育」、「社會福利」、「基礎設施」、「其他基本支出」及「平衡預算」五大項。「財劃法」第30條修法時，特別增訂第三項但書條款，就是為了防止中央黑手伸進來亂動這筆錢。政府如今不僅無視法治精神，還公然挪用、違法濫編，上演一場國家級財政詐騙。

許宇甄認為，政府將本該由中央編列的延續性計畫，惡意塞進一般性補助款中，讓中央帳面漂白，卻迫使地方背鍋。教育經費、基礎建設、環境改善、農業升級、經濟發展，這些原是中央職責，如今卻轉嫁到地方，還要求地方政府必須逐案提案申請，由中央審查核准才有經費。這等於把地方政府變成中央的下人，用本來該給地方的錢，綁住地方的手腳。

許宇甄舉例說，教育部「0至6歲國家養」590億元、「軍教課稅補助」72.3億元、「專任輔導教師」18.5億元、「學校用電補貼、教師員額編制」改由地方自籌、內政部「提升人行安全」37億元、衛福部「0至6歲國家養」251億元、「強化社會安全網」42.9億元、「身障服務佈建」23.3億元、環境部多項垃圾處理與水質經費，都被硬塞進一般性補助款。

許宇甄表示，這種偷梁換柱的把戲，說白了就是「中央請客，地方買單」，偷走地方的錢，為民進黨2026年大選鋪路。