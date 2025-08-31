明年統籌分配款加補助款持平 鍾東錦呼籲中央公式公開透明制度化

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天呼籲中央統籌分配稅公式公開、透明、制度化，排除可能被加入的黨派算計。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦今天呼籲中央統籌分配稅公式公開、透明、制度化，排除可能被加入的黨派算計。本報資料照片

行政院財政部公布新版財政收支劃分法及中央統籌分配稅分配注意事項，明年苗栗縣分配金額217.35億元，縣府設算比照往年來自中央補助加總之後幾乎打平，縣長鍾東錦今天呼籲中央公式公開、透明制度化，排除黨派算計，才能獲得各縣市長首長的支持。

行政院公布明年統籌分配款之後，幾乎各縣市長幾乎都有意見，鍾東錦認為顯示對於所謂「公式」，都有不同的標準，以苗栗縣來說，歷任縣長努力執行招商引資、開發科學園區的政策之下，創造數千億元的稅收，創稅能力名列前茅，但分配僅有數百億元，形成上繳中央多、回給苗栗少的窘境。

尤其苗栗縣積極配合中央所推動的桃竹苗大矽谷計劃，目前正值農業、工商以及觀光產業全力衝刺的關鍵時刻，全台卻僅有苗栗縣財政仍遭到控管，亟需中央給予必要且真切的挹注，只能說統籌分配稅款是一股遲來的暖流，在這個基礎之上，未來也將帶領縣府同仁更加努力，持續爭取來自中央的一般性和計畫性補助款

鍾東錦表示，僧多粥少怎麼分配大家可能都會覺得不公平，但還是有相對公正的方法，那就是分配公式制度化，並且公開、透明，制度化絕對勝於人治，只要把各縣市統籌分配稅款、一般補助和專案補助等一併納入計算，排除可能被加入的黨派算計，不管未來是藍、綠、白誰執政，都可以讓各縣市長不會有後顧之憂。

