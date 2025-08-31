一般性補助款改申請制惹議 許宇甄批賴政府為選舉政治分贓

財政部前天依新版財政收支劃分法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款數額，有10縣市獲配金額比預先試算結果少，引發爭議。國民黨立委許宇甄批評，賴政府將黑手伸向一般性補助款，把中央待負責的延續性計畫轉嫁給地方，還藉由「申請制」政治分贓，用地方經費為自家選舉鋪路。

許宇甄指出，一般性補助款的制度設計，本意是依照公式直接撥給地方政府運用，保障地方依自身施政優先順序自主分配資源，這是落實地方自治、提升施政效能的重要制度，但在賴政府手裡，卻被徹底扭曲為打壓異己、酬庸自己人的政治籌碼。

許宇甄說明，「財劃法」第30條修法時，特別增訂第3項但書條款，就是為了防止中央黑手伸進來亂動這筆錢。賴政府如今不僅無視法治精神，還公然挪用、違法濫編，根本是在上演一場國家級的財政詐騙。

許宇甄批評，賴政府將本該由中央編列的延續性計畫，惡意塞進一般性補助款中，讓中央帳面漂白。教育經費、基礎建設、環境改善、農業升級、經濟發展，這些原是中央職責，如今卻轉嫁到地方，還要求地方政府必須逐案提案申請，這等於把地方政府變成中央的下人。

許宇甄抨擊，這就像前瞻計畫，民進黨執政縣市「給的多、給的快、無上限」；國民黨執政縣市則只能「求爺爺告奶奶」，還要被羞辱、被刁難。這不只是行政霸凌，更是明目張膽的政治分贓，公帑徹底淪為選舉工具，嚴重破壞國家治理的公平性。

許宇甄認為，賴政府這場偷走地方財源的行徑，徹底揭露賴政府的真面目，他們要的不是專業治理，而是權力算計；不是保障全民，而是懲罰異己、圖利自己人。賴清德若繼續把台灣當提款機，地方自治與民主制度就會被徹底掏空，台灣將只剩下一個用黑箱維繫的權貴政權。