中央以「總額不變」砍錢 謝龍介：逼地方政府向部會乞討

丹娜絲颱風重創台南，許多房屋屋頂被掀無法居住，立委謝龍介結合南市黨籍與部分無黨籍議員媒合各地企業、善心人士救災，包含修繕屋頂及提供所需的物資，他也在立法院通過多項福國利民的好政策後，展現議事上的問政成果。他也批中央用「總額不變」的幌子，卻砍掉個別縣市的錢，是害地方教育、社福、基礎建設成為重災區。

謝龍介表示，大罷免結束後，希望國會立刻回到正軌，而立院在28日挑燈夜戰已通過過幾項福國利民的好政策，包含汽機車汰舊換新退稅，再延5年，此案汽車最高退10萬、機車退6千，這是國民黨團在立法院堅持推動的成果。

他說，改善空氣品質不是喊口號，而是要有真動作；但執政黨一邊燒煤燒天然氣製造空汙，一邊高喊淨零，卻是靠在野黨，替老百姓爭取到，「能換掉一百多萬台，冒黑煙老舊車的補助，才是真正替人民的肺著想。」

立法院也3讀通過，「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」部分條文，讓1萬元現金最快在特別預算公布後1個月內就能發。但更重要的是，把錯誤能源預算的200億刪掉，總預算改成5700億，若這200億通過，等於拿百姓辛苦繳的稅去補台電黑洞，「我覺得這筆錢應該用在教育、弱勢、基礎建設，而不是去彌補民進黨錯誤的能源政策。」

謝龍介的一般性補助款。他指中央用「總額不變」的幌子，卻砍掉個別縣市的錢，害地方教育、社福、基礎建設成為重災區。他批，這不是補助，而是逼地方政府去各部會「乞討」，這種做法，不只拖累施政，也讓第一線的公務員心寒。