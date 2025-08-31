財政部公布明年各地方政府統籌分配稅款額度，10縣市獲配金額比預先試算結果少，行政院認為新版財劃法公式矛盾。國民黨立委柯志恩表示，希望財政部盡速公布正確數字，讓地方能精準回應，不過民進黨最沒有資格批評財劃法，即使在野黨做對的事，仍不停造謠，萊爾（liar）校長的學生，也是 liar（騙子）！。

此外，高雄增幅居六都之末，她也認同高雄應該獲得更多財源，各縣市首長若發現財務分配不公，應該直指行政院。

柯志恩今早在臉書說，新版財劃法的數字爭議，中央與地方說法不一，行政院終於願意邀請各縣市首長討論，總算展現善意，希望財政部盡速公布正確數字，讓地方能精準回應，社會也能據此檢驗分配是否公平合理。

柯說，財劃法從去年12月20日三讀到今年3月12日覆議被否決，財政部有很長時間籌畫，怎會至今還和地方喬不攏、計算有誤？財主官員否在萊爾（liar）」校長車上一路昏睡﹖資源分配，本質就是政治問題。地方能否心服口服，考驗卓內閣的能力。接下來，應由中央與22縣市好好對話、務實解決，不必再把分配問題硬嫁禍給立院。但陳市長一再抱怨聲音難上達，這到底是賴總統，還是卓院長的問題呢？

明年度中央統籌分配款高雄市獲得約758億元，增幅為6都之末。高雄市長陳其邁昨日又重申非常不公平，並指出，自從立法院財政收支劃分法通過之後，不僅擴大南北的差距，也讓整個城鄉的平衡破壞。

立委柯志恩今早出席岡山秀傳醫院院慶活動，針對陳其邁的說法，她表示，每個縣市首長為自己縣市爭取經費，這是天經地義的，她也認為高雄應該獲得更多財源。

柯又說，財劃法是過去民進黨在野時不斷強力要推動修法，執政多年毫無作為也不討論，國民黨5次會議及2場公聽會提出的版本，執政黨因為惡罷等關係不做更細部討論，當在野黨提出版本又不斷批評，完全不符合道理。

柯強調，各縣市首長若發現財務分配不公，應該直指行政院為何這麼久以來預算公式上不做更好分配，執政的民進黨委員若有辦法讓高雄獲得更多經費分配，國民黨絕對舉雙手贊成，但版本到底在哪裡？問題癥結還是在行政院不願意提出院版，目前為止公式都沒算清楚，才會引發這麼多爭議。

柯志恩臉書也批評，民進黨從頭到尾只會抹黑，更不願承擔責任，最沒有資格批評財劃法，因為他們只在乎鬥爭，也不願好好治理國家，即使在野黨做對的事，他們仍不停的造謠。果然萊爾（liar）校長的學生也是liar！