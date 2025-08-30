學者促中央公布計算公式 跟地方算法比對就知誰算錯

財政部依新版「財政收支劃分法」的新公式及分配指標，通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，卻有十縣市獲配金額較預先試算結果少，行政院長卓榮泰昨指計算公式有誤。學者認為，中央政府出錯的機率比較大，廿二縣市完全正確僅二縣市，中央應透明的公布計算公式，跟地方政府的算法比對，就能知道誰算錯。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，統籌分配稅款分配給地方的公式是，由原來所得稅百分之十提高為百分之十一，營業稅則是扣掉統一發票獎金後，原為百分之四十，改為百分之百作為統籌分配稅款，並維持貨物稅百分之十。來源部分，營業稅增加百分之六十，所得稅增加百分之一。

黃耀輝說，財政部估計明年稅收，如所得稅、貨物稅、營業稅是多少，套上公式就是統籌分配稅款的來源總額，分配公式也規定於財劃法，按照人口、面積等都很清楚，地方政府也會根據中央政府估計的稅收是多少，計算地方縣市可以分到多少。

黃耀輝表示，結果卻出現中央給的有的多、有的少，地方政府專注在縣市本身、自己的分配公式，數字為中央提供，再去試算，地方政府算的應較準。不曉得財政部計算的問題出在哪，他認為中央政府出錯的機率比較大，廿二縣市裡完全正確僅二縣市，誤差為零，其他縣市要不就多，要不就少，不可能每個地方都有誤差。

黃耀輝指出，財政部、中央政府自己要搞清楚，為什麼給的數字是如此，也應公布自己的計算公式，跟地方政府算法比對。他認為，統籌分配稅款是根據明年度中央政府總預算來算，財政部計算錯誤的可能性比較高。