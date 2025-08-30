藍委批政府失能 連基本的數字分配都有狀況

財政部通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，有十縣市獲配金額較預先試算結果少，行政院長卓榮泰歸咎於計算公式有誤，行政院發言人李慧芝也說有逾三百億無法完成分配。國民黨立委批失能，呼籲卓榮泰趕快協調解決問題。

國民黨立委李彥秀表示，在水平分配的公式計算上，多縣市發生「解決一般補助款，卻剋扣統籌分配款」的問題，更造成各縣市間的矛盾，卓榮泰也發現問題的嚴重性，承諾會親自處理。希望卓榮泰能盡快協調解決問題，讓新法能盡速照顧民眾，推動地方有感建設。

李彥秀表示，「事權分配」需要中央與地方坐下來討論，而不是「一紙命令」強押地方埋單。財劃法在立院修訂期間，在野黨就不斷呼籲中央政府應該與地方溝通討論，但是民進黨政府只是一味的抗拒修法，更遑論討論事權分配；現在眼見大勢已去，修法成為定局，就違法剋扣一般性補助款六三六億元，更一紙公文就要停止補助學校電費以及弱勢家庭教科書費用，這是完全不能接受的。

國民黨立委林沛祥說，如果不是刻意鬥爭的手段，那就表示這個政府真的有非常大的問題，已經失能到連基本的數字分配都有狀況，也不解釋清楚。有地方舉債的問題，是因為有些地方被逼著舉債才能建設，這是多可笑的事情，這樣的問題已存在很久。