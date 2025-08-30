若分配款增加 補助款卻減少… 中市：財源等於沒增

財政部估算各縣市政府統籌分配稅款後，後續還有一般性補助款及計畫型補助款的分配結果尚未揭曉，中央將召集各縣市討論未來事權分配，攸關各地兩種補助款分配。北市府表示，統籌稅款、一般性補助款皆「法有明定」，不能與計畫型補助款混為一談，將在會議中表達「不該將三項財源互相抵銷」。台南市財政局表示，誰拿錢就由誰負擔很合理，但未充分討論只依公式分配，市庫將難以負擔。

北市府表示，行政院將一般性補助款的補助規定，一改以往公開透明的公式設算，變成標準不明的申請制，令地方政府有疑慮；主計總處稱「統籌稅款、一般性補助與計畫型補助款三者加總不減少即可」，未符合財劃法的規定與立法意旨。

北市府表示，行政院應依法行政，不該將三項財源互相抵銷，將在會議中表達意見，維護地方政府財源的穩定性與財政自主性。

新北市財政局長陳榮貴指出，中央修改補助辦法，導致如班班有冷氣電費、部分社福長照等計畫型補助，被中央從一般性補助款挪移使用，「一般性補助款就像是三餐飯錢，不能因為要把這些錢當作旅遊基金，就三餐餓肚子」。

針對討論事權分配，陳榮貴說，新北統籌分配稅款雖增加四一四億元，但必須拿出部分來填補前述被主計總處拿掉的補助。中央修改補助辦法，已發公文給各縣市，辦法是財劃法授權的行政規則，中央可自行修正，目前中央補助地方金額尚不確定，如修法後對地方有不公平，未來只能訴求再次修財劃法。

桃園市府表示，原本預計編列在計畫型補助款的計畫，如健保、ＴＰＡＳＳ等，已改由一般補助款核給，市府要分擔的比率也增加，到底明年一般性、計畫型補助款有多少？仍是未知數。

台中市財政局長游麗玲說，中央已表示明年部分補助款如學校電費等，將改由地方負擔；統籌稅款增加，補助款卻減少，等於沒增加，不符合修法原意，將向中央建議，不要減少一般性與計畫型補助款，讓地方財源實質增加。

游坦言，主計總處認為給地方的三筆錢加總沒比去年少就好，如此解釋並沒有悖離法規文字，只是與修法立意不同，將持續爭取，但地方能與中央談判的籌碼不多。

針對新版財劃法的公式出錯，高雄市長陳其邁昨表示，從立院修財劃法起就不斷反映公式問題，「叫天天不應，叫地地不靈」，他建議把帳全部攤開來看，老人人口結構、土地面積、汙染、城鄉差距有多少，大家公平、合理把帳算清楚。

台南市財政局長李建賢說，錢在中央就由中央負擔，錢在地方就由地方負擔，這樣很合理，但統籌分配稅款未充分討論，只依公式計算，台南市府明年度總預算有五十億元缺口，加上中央事權移轉須負擔超過二五三億元，而光是台南市廿一所國立高中職，若由市府接管需九十八億元，但統籌款只增加一七四億元，實在難以承擔。