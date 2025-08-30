聽新聞
冷眼集／地方統籌分配稅款 卓揆玩兩手策略？

聯合報／ 本報記者李承穎
大罷免失敗，賴清德總統喊要朝野對話，內閣才改組，為了統籌分配稅款的計算公式又起爭議。圖為行政院日前舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」。本報資料照片
大罷免大失敗後，賴清德總統承諾朝野對話，行政院卓榮泰也以「ＡＩ行動內閣二點○」改組回應民意，未料在明年度的統籌分配稅款這等大事上，新內閣的起手式就引發爭議，卓揆用柔軟姿態安撫縣市長，行政院發言人卻怪罪立法院通過的統籌分配稅款計算公式，將責任推給在野黨，大玩兩手策略。

廿二縣市僅兩縣市與新版財劃法原估的持平，十縣市均減少，北市財政局直指中央執意以損害地方權益設計公式，導致仍有約三百四十五億未能分配至地方政府。

公式計算錯誤誰之過？財政部去年底通過新版財劃法時，已初估各縣市統籌分配稅款，照理來說很有餘裕公平細算，怎麼歷經大半年，「ＡＩ行動內閣」計算結果還是出錯？甚至有三百多億還發不出去。

令人玩味的是，雲林縣長張麗善昨當面向卓榮泰反映中央「左手給，右手扣」的焦慮，卓榮泰承諾會想方設法把誤差補回來，但行政院發言人李慧芝在臉書發文點火，批新版財劃法的水平分配公式矛盾，「連中央要給錢都給不出去」，高喊重新修財劃法；財政部也加碼說當初修法時有力求導正，但立法院仍維持原案。

李慧芝和財政部將責任推給聯手通過新版財劃法的在野黨團，讓二點○版AI內閣一開局就火藥味十足，在外界看不清真相的情況下再打認知作戰，也無視是否引發朝野對立，打臉賴清德所謂朝野對話。

更何況，除了統籌分配款怎麼算的，到現在都說不清楚，接著還有一般性及計畫型兩項補助款尚未揭曉，由於主計總處已將一般性補助款從公式計算，改為由各部會審核的「申請制」，縣市政府憂心中央修改遊戲規則，恐淪為中央私相授受的「暗盤」。

台北市長蔣萬安日前因此抗議分配的新作法恐再現「重綠輕藍」，引發自肥的「肉桶政治」，憂心其來有自。回顧近年中央給地方的補助款不照公式走的劣跡斑斑，好比新竹市前市長林智堅向蔡政府各部會爭取補助，用前瞻預算十二億元改建新竹市立棒球場，結果害職棒球星受傷，迄今仍無法比賽。

面對分配失衡爭議，卓榮泰將邀各縣市檢討中央與地方的「事權分配」，在種種質疑未解的情況下，中央與地方真要有互信、化解疑慮，就要開誠布公講清楚算式、地方分配款與補助款的消長，並承諾不重綠輕藍，才能讓地方心服口服扛起該負的事權，才是新內閣該遞出朝野合作的橄欖枝。

