卓揆：財劃法計算有誤差 將邀各縣市首長檢討

聯合報／ 記者陳雅玲楊正海／連線報導
雲林縣長張麗善（左）前天砲轟「中央要讓地方斷炊」後，昨天與行政院長卓榮泰（右）同台，兩人交談近三分鐘。張麗善表示，卓院長說會處理預算的平衡，要她不要太擔心。記者陳雅玲／攝影
財政部前天依新版財政收支劃分法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款數額，有十縣市獲配金額比預先試算結果少，雲林縣長張麗善昨天當面向行政院長卓榮泰抱怨中央「左手給，右手扣」，苛扣雲林廿七億元。卓榮泰說，新版財劃法計算公式有誤差，會邀各縣市首長檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。

張麗善前天為雲林獲配的統籌分配稅款比預估短少廿七億元，怒批中央難道要讓地方政府斷炊嗎？卓榮泰昨到雲林參加「虎尾潮」第三期開工典禮，一下車便主動上前與張麗善交頭接耳，典禮中更數度交談。

張麗善：中央左手給 右手又扣了

張麗善致詞時感謝卓榮泰八月已三度到雲林，但抱怨好不容易一般補助款有著落了，「但是中央左手給我們，右手又扣了」，中央統籌分配稅款苛扣雲林廿七億元。坐在台下的卓榮泰聽到此話，立刻搖手示意「不會」。

張麗善說，國稅跟地方稅都由中央統籌分配，新的財劃法已經通過，應該要有更多稅收來挹注地方的基礎建設，希望中央在預算的平衡之間，不要強者愈強、弱者愈弱，也不要拉大城鄉的差距。

卓榮泰說，新版財劃法的計算有一點誤差，現在要想方設法把誤差補回來，讓計算能夠更公平，財政紀律好的縣市可維持目前的優勢，紀律較差的要加強力道提升上來，這才是賴清德總統所說的「均衡台灣」，不是齊頭性的平衡，也不是齊頭性的公平。

卓榮泰：計算落差可以共同修正

卓榮泰表示，中央、地方合作絕對不會中斷，針對現在法令上計算的落差，期待可以共同來修正，甚至可以用今年的經驗，作為明年的基礎，同時找出一個地方更能接受、中央更願意合作的方式。

卓榮泰指出，接下來行政院要跟所有的地方政府開誠布公談未來的計畫、預算及中央與地方的合作，一一解決問題，期待未來中央與地方的合作會比現在更順暢，更貼近民意，這才是共同目標；雖然艱鉅，但一定要中央與地方財政合作，政策才能推動，地方才能發展，人民才能感受到理想施政對人民帶來的效應。

張麗善事後透露，卓榮泰一下車就說會處理預算的平衡，要她不要太擔心。張麗善說，院長也發現這個問題，有的縣市比較多，有的比較少，他不會去苛扣多的縣市給不足的縣市，不足的縣市他會想方設法補足，「院長很有誠意了，接下來就靜待佳音、靜觀其變」。

蔣萬安：無政治考量要說到做到

針對卓榮泰將邀各縣市首長重新檢討中央與地方的事權分配，台北市長蔣萬安說，願意溝通跟交流都是好事，很樂見卓院長願意和各縣市長共同討論，希望行政院可先提供資料，讓地方政府可以精準回應，才能達到有效溝通的效果；卓院長也表達不會有政治考量，也說地方政府有需要「他都有答應」，希望卓院長未來可以說到做到。

