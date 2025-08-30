統籌稅款分配爭議 財政部說明：新法計算公式有問題

財政部公布2026年度中央統籌稅款分配金額，部分縣市質疑，分配金額比試算少。財政部說明，新版財劃法分配公式條文，有語義及邏輯性問題，財政部2024年底初步試算時已表明，是在諸多假設條件下所進行的初步設算，並非最後結果，不應與財政部2025年8月29日通知地方政府依法實際設算的結果來比較。

有關2026年度中央統籌稅款分配金額，部分縣市質疑，與其自行估算金額差異大。財政部指出，部分市縣是引用2024年底，財政部應立委要求的初步設算資料做比較，部分市縣則依2026年度統籌稅款規模成長率再為乘算推估比較。因新版財劃法計算公式有問題，不應以2024年初步試算與2025年實際設算的結果做比較。

財政部表示，新版財劃法所訂普通統籌稅款分配公式，分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣(市)計算、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉(鎮、市)之核計項目、指標及權重等爭議問題，前經行政院移請立法院覆議，力求導正，但立法院仍作成決議維持原案。

財政部說明，去年底應立委要求初步試算之假設條件，是採分子、分母一致(即分子按本島各市縣及離島分開計算，分母分別對應按本島19個市縣及離島3縣)計算，假設可全數分配完畢；另各項分配權數的設算基礎資料當時僅有2023年度資料可採計；財產稅成長率序位分數暫按 2分級距計算。

針對上述問題，財政部今年8月15日邀集地方政府會商，其中序位分數計分多數地方政府建議採0.2 分級距計算、鄉(鎮、市)分配公式沿用現行分配公式，已獲致共識。

至於在分母爭議部分，財政部表示，財劃法第16條之1第3項第1款及第3款，可供分配款項90.5%分配本島19個市縣(未含離島)及2.5%分配離島3縣，其中各目規定各指標(含營利事業營業額、土地面積等)的分母，本應分別按19個本島市縣、3個離島縣計算。不過，新版財劃法規定之分母，卻是按22個市縣加總計算。

財政部續指，以土地面積指標為例，全部直轄市及縣(市)土地面積合計354萬公頃，其中本島19市縣合計351萬公頃，離島3縣合計3萬公頃，故按條文文義計算，在計算分母部分，本島19市縣與全部直轄市及縣(市)差距3萬公頃，尚屬有限，惟離島3縣與全部直轄市及縣(市)差距351萬公頃則甚為顯著，致離島3縣未能分配出去的數額相對較大。

財政部提到，地方政府雖建議採行政解釋等作法，惟鑑於分配公式之分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣(市)計算，尚無法逾越法律明文規定之文義範圍自為解釋，因此分母仍應按全部直轄市及縣市計算。

財政部重申，2026年度中央統籌分配稅款規模達新台幣8,841億元，較2025年度4,676億元增加4,165億元，增幅達89%，地方政府獲配豐沛的財源，可作為推動施政所需；連江縣較去年減少部分，業依法以特別統籌稅款補足，至於財劃法爭議問題，仍應透過修法程序解決。