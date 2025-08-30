統籌分配款居六都之末 台南財長坦言「很難過」：對市民不公平

新版財劃法實施後，各縣市在明年度所獲得的統籌分配款出爐，卻出現有的縣市暴增、有的是負成長等不均現象，行政院長卓榮泰坦言「計算有誤差」，要邀集各縣市政府檢討；對此，台南市財稅局長李建賢強調，國家財政屬於全體國民，並非哪一個縣市獨有，錢應該花在刀口上，中央與地方應該合作、坐下來好好討論，有需求的縣市可依計畫申請經費，例如治水或交通建設，國家資源應該公平合理配置。

對於後續中央和地方事權分配，像是以往由中央負責學校電費，將由地方負責；李建賢表示，統籌分配款中央將經費分配給地方政府，錢在中央就由中央負擔，錢在地方就由地方負擔，這樣很合理。

但李建賢強調，統籌分配款應釐清事權的本質，但未充分討論只依公式計算，以台南市115年度總預算估算有約50億元缺口，再加上中央事權移轉需負擔超過253億元，比如台南市有21所國立高中職，若要由台南市政府接管，初估需要98億元，但財政部公布台南市統籌分配款僅增加174億元，市府是難以承擔。

李建賢表示，至於一般性補助款主管機關是主計總處，其對法令的解釋立場是尊重並支持，因為這樣才能彌補統籌分配款計算公式所造成的不均。以台北市為例，因分配公式受惠，115年度統籌分配款增加逾 400億元，加上原本就有的 700多億，總額接近1150億；但對台南、台中、高雄等因公式分配不利的縣市，仍可依需求向各部會申請一般補助款經費，這也是合理機制。

李建賢說，昨天全國賦稅會議幾乎各縣市的財長都到，依新版財劃法台南市分不到500億元，在六都中最少，台北市近1150億元，是台南的2倍多，台南市185萬人口，台北市約250萬人，在財源分配上出現如此大的落差，顯見照顧上極不公平。看到這樣的分配數字「心裡很難過」，這是國家的錢，中央和地方應坐下來討論，依據事權分配，將經費進行合理配置，每個人都應該得到公平的照顧。