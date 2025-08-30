「叫天天不應叫地地不靈」 陳其邁嘆統籌分配款對南部縣市不公

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
陳其邁談財劃法，重申希望能夠將心比心。記者王昭月／翻攝
陳其邁談財劃法，重申希望能夠將心比心。記者王昭月／翻攝

各縣市明年度統籌分配款出爐，高雄市獲得約758億元，增幅在6都居後段班，其他縣市因出現負成長等不均現象，疑計算有誤差，行政院長卓榮泰將邀集各縣市政府檢討，陳其邁嘆，從立院開始修法，高市就不斷反映公式問題，卻「叫天天不應，叫地地不靈」。

陳其邁說，立法院通過財政收支劃分法後，擴大南北差距，也破壞城鄉平衡，台北加新北加起來的總額就占全國的五分之一，台中及高雄人口相當，高雄只增加52%，台中增加66%，比高雄足足增加了數10億，最大問題在於沒有考慮土地面積或產業帶來的外部成本增加等指標。

陳其邁認為，統籌分配款、一般補助款、計畫型補助這三項，行政院須一起做考量，不能台北已經有一塊比較大的餅，肥肉都已經到手，然後其他一般補助及計畫型補助又要咬一口。北部捷運等重大交通建設已做非常久的時間，現在高雄、台南正開始在做，輪到要補助時若預算縮小，這樣南北差距一定擴大，「我們真的是憂心忡忡，叫天天不應，叫地地不靈」。希望行政院召集地方政府協商時，各縣市都要將心比心。

陳其邁建議把帳全部攤開來看，老人人口結構、土地面積、汙染少、城鄉差距有多少，大家公平、合理，將心比心把這些帳算清楚。「我想我已經講得很多次了，如果這種對於地方預算財政的執行，大家只是在政治叫價、叫駡，真的很不公平，難為我們這些南部的縣市首長」。

高雄今年相對於去年，約增加250億的經費，未來將如何規劃運用？陳其邁表示，以增加的這些預算要滿足高雄的基本建設需求跟一般施政需求，其實都還是不足，所以也十分仰賴在一般補助及計畫補助，來補足預算缺口，這個還是要經過比較完整試算，才能作預算編列及施政先後順序的安排。

陳其邁說，以前統籌分配稅款的分配、財政收支劃分法的修法非常冗長，要修真的是很困難，因為要經過很多協商、細算才能夠修法，我們希望既走到這一步，行政院跟我們主計處應該把統籌款分配一般補助款和計畫型補助一起來做調整。

