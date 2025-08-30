政院：新版財劃法公式矛盾 逾300億元無法分配須修法解決

財政部公布各地方政府統籌分配稅款的額度，不過有10個縣市獲配金額比預先試算結果少，還有連江縣的分配款出現負成長。行政院發言人李慧芝臉書今天指出，水平分配公式矛盾，「連中央要給錢都給不出去」，有超過300億元無法完成分配，要重新修法才能解決。

李慧芝強調，地方統籌分配稅款創新高，但是城鄉差距也擴大，中央能夠給予的補助有限，不得不重新檢討中央與地方的事權分配。

李慧芝說，根據財政部的數字，明年地方的普通統籌分配稅款總計達8488億元，比今年增加4027億元，幅度破90%。不過她質疑，新版財劃法水平分配公式有問題，有部分地方增加幅度非常高，例如，雲林縣今年統籌分配款拿110億，明年暴增到246億元，幅度達123%。但連江縣卻是負成長，財政部只好想辦法協助彌平差額。

根據財政部資料，普通統籌分配稅款中，90.5％應分配予本島直轄市及縣（市），另有2.5％分配予離島。不過，分配公式的設計卻出現分子分別計算、分母卻統一按全部直轄市及縣（市）計算的情形，導致無法全數分配。使得普通統籌分配款8488億元中，有345億餘元未分完，多數集中在離島。

財政部指出，新版財劃法公式有無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉（鎮、市）核計項目、指標及權重等問題，由於345億元不得移作他用，因此要等修法後再進行分配。