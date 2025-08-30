統籌款分配少 學者：22縣市僅2縣市正確 財政部算錯可能高

財政部依新版財政收支劃分法的新公式及分配指標，昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，總額為8841億元，但有10縣市獲配金額比預先試算結果少，金門約少40億、雲林少27億，行政院長卓榮泰今將錯誤歸咎給計算公式有誤。學者認為，中央政府出錯的機率比較大，22縣市裡完全正確僅2縣市，誤差為零，中央應透明的公布計算公式，跟地方政府的算法比對，就能知道誰算錯。

對於有10縣市統籌分配稅款獲配金額比預先試算結果少，卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，財劃法修正後，統籌分配稅款分配給地方政府的公式是，由原來所得稅的10%提高為11%，營業稅是扣掉統一發票獎金後，原來是40%，改為100%當作統籌分別稅款，維持貨物稅10%，所以在來源部分，營業稅增加60%，所得稅增加1%。財政部自己估計明年的稅收，如所得稅、貨物稅、營業稅是多少，套上公式就是統籌分配稅款的來源總額，分配公式也規定於財劃法等，按照人口、面積等都很清楚，地方政府也會根據中央政府估計的稅收是多少，計算地方縣市可以分到多少。

黃耀輝說，結果出現中央給的部分，有的是多，有的是少，因為地方政府專注在縣市本身、自己的分配公式，數字又是中央提供，再去試算，地方政府算的應該是比較準。不曉得財政部計算的問題出在哪，他認為中央政府出錯的機率比較大，22縣市裡完全正確僅2縣市，誤差為零，其他的縣市要不就多，要不就少，不可能每個地方都有誤差。