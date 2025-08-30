快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

統籌款分配少 學者：22縣市僅2縣市正確 財政部算錯可能高

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝。圖／聯合報資料照片
台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝。圖／聯合報資料照片

財政部依新版財政收支劃分法的新公式及分配指標，昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，總額為8841億元，但有10縣市獲配金額比預先試算結果少，金門約少40億、雲林少27億，行政院長卓榮泰今將錯誤歸咎給計算公式有誤。學者認為，中央政府出錯的機率比較大，22縣市裡完全正確僅2縣市，誤差為零，中央應透明的公布計算公式，跟地方政府的算法比對，就能知道誰算錯。

對於有10縣市統籌分配稅款獲配金額比預先試算結果少，卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，財劃法修正後，統籌分配稅款分配給地方政府的公式是，由原來所得稅的10%提高為11%，營業稅是扣掉統一發票獎金後，原來是40%，改為100%當作統籌分別稅款，維持貨物稅10%，所以在來源部分，營業稅增加60%，所得稅增加1%。財政部自己估計明年的稅收，如所得稅、貨物稅、營業稅是多少，套上公式就是統籌分配稅款的來源總額，分配公式也規定於財劃法等，按照人口、面積等都很清楚，地方政府也會根據中央政府估計的稅收是多少，計算地方縣市可以分到多少。

黃耀輝說，結果出現中央給的部分，有的是多，有的是少，因為地方政府專注在縣市本身、自己的分配公式，數字又是中央提供，再去試算，地方政府算的應該是比較準。不曉得財政部計算的問題出在哪，他認為中央政府出錯的機率比較大，22縣市裡完全正確僅2縣市，誤差為零，其他的縣市要不就多，要不就少，不可能每個地方都有誤差。

黃耀輝指出，財政部、中央政府自己要搞清楚，為什麼中央給的數字是這樣，應透明的公布自己的計算公式，跟地方政府的算法比對，就知道到底是中央還是地方算錯。他認為，統籌分配稅款也是根據明年度中央政府總預算來算，財政部計算錯誤的可能性比較高。

雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工，行政院長卓榮泰出席參加。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工，行政院長卓榮泰出席參加。記者陳雅玲／攝影

財劃法 中央政府

延伸閱讀

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

統籌分配稅款比預期少 金門縣府：與中央溝通爭取、支持離島建設

行政院稱北市統籌款增逾400多億、成長62.5% 財政局反擊了

雲林統籌分配款少27億衝擊財政 張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付

相關新聞

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

財政部昨天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為8841億元，其中有10縣市獲配金額比預...

統籌款分配少 學者：22縣市僅2縣市正確 財政部算錯可能高

財政部依新版財政收支劃分法的新公式及分配指標，昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，總額為8841億元，但有10縣市獲...

統籌分配款 張麗善批「中央左手給右手扣」卓榮泰：我會處理

財政部昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，多縣市獲配金額比預先試算結果，雲林縣長張麗善為此怒批中央，「難道要讓地方政...

桃園明年統籌稅款增幅六都第一 市府：還要看一般補助

財政部按新修訂財劃法公布明年縣市統籌分配稅款金額，桃園市652.85億元，比今年362.75億元增加約290億元，金額雖...

被指北高補助差距擴大主謀 柯志恩辦反批：綠放棄修法光造謠

民進黨立委賴瑞隆批國民黨惡修「財政收支劃分法」，導致高雄、台北獲得補助差距拉大，國民黨高雄市長擬參選人柯志恩難道不知道嗎...

統籌分配稅款比預期少 金門縣府：與中央溝通爭取、支持離島建設

財政部依照新版財政劃分法的新公式，昨通知各地方縣市政府明年度獲配的統籌分配稅款，金門縣115年是48.35億元，比今年多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。