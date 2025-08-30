快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
行政院長卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。記者陳雅玲／攝影
行政院長卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。記者陳雅玲／攝影

財政部昨天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為8841億元，其中有10縣市獲配金額比預先試算結果少，行政院長卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。

卓榮泰今表示，新版財劃法的計算有一點誤差，現在要想方設法把誤差補回來，讓計算能夠更公平，財政紀律好的縣市可維持目前的優勢，紀律較差的要加強力道提升上來，這才是賴總統所說的「均衡台灣」，不是齊頭性的平衡，也不是齊頭性的公平。

他表示，中央、地方合作絕對不會中斷，針對現在法令上計算的落差，期待可以共同來修正，甚至可以用今年的經驗，來作為明年的基礎，同時找出一個地方更能接受、中央更願意合作的方式。

接下來行政院要跟所有的地方政府開誠佈公，來談未來的計畫、預算及中央與地方的合作，一一解決問題，期待未來中央與地方的合作，會比現在更順暢，更符合人民，更貼近民意，這才是我們共同的目標，雖然很艱鉅，但未來一定要中央與地方財政合作，只有這樣，政策才能發展，地方才能發展，人民才能真正感受到理想施政對人民帶來的效應。

財政 財劃法 卓榮泰

相關新聞

統籌分配款 張麗善批「中央左手給右手扣」卓榮泰：我會處理

財政部昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，多縣市獲配金額比預先試算結果，雲林縣長張麗善為此怒批中央，「難道要讓地方政...

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

財政部昨天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為8841億元，其中有10縣市獲配金額比預...

行政院稱北市統籌款增逾400多億、成長62.5% 財政局反擊了

中央昨天公布財政收支劃分法修正後各地方政府首次分配的統籌分配稅款金額，並強調北市統籌款獲配金額大幅增加，對此，北市財政局...

桃園明年統籌稅款增幅六都第一 市府：還要看一般補助

財政部按新修訂財劃法公布明年縣市統籌分配稅款金額，桃園市652.85億元，比今年362.75億元增加約290億元，金額雖...

被指北高補助差距擴大主謀 柯志恩辦反批：綠放棄修法光造謠

民進黨立委賴瑞隆批國民黨惡修「財政收支劃分法」，導致高雄、台北獲得補助差距拉大，國民黨高雄市長擬參選人柯志恩難道不知道嗎...

統籌分配稅款比預期少 金門縣府：與中央溝通爭取、支持離島建設

財政部依照新版財政劃分法的新公式，昨通知各地方縣市政府明年度獲配的統籌分配稅款，金門縣115年是48.35億元，比今年多...

