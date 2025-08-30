快訊

桃園明年統籌稅款增幅六都第一 市府：還要看一般補助

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市明年的統籌分配稅款比今年增加80%。記者鄭國樑／攝影

財政部按新修訂財劃法公布明年縣市統籌分配稅款金額，桃園市652.85億元，比今年362.75億元增加約290億元，金額雖然在6都仍是倒數第2僅高於台南，不過年增率近80%，6都增幅最大，290億也超過原先預估259億元31億元，如果比較今年一般補助款75億元，31億元相當於增加41%的一般補助款。

市府表示，財劃法修正是多年來不分藍綠的呼籲，桃園市正值各項重大建設興建期，即使中央給予計畫型補助，仍須編列鉅額配合款經費因應，所以當初頻呼籲盡速執行新版財劃法，市長張善政也要求中央先把預算的餅做大再分配，如今餅做大了，各縣市的統籌分配稅款都增加。

市府指出，115年度整體獲配總額，除了普通統籌分配稅款增加295億元，一般性補助及計畫型補助尚未完全確定，主計總處25日邀集縣市主計處開會說明明年一般補助款撥款原則，多個縣市預估金額會減少，屆時桃園一旦減少，會再向中央爭取。

市府也指出，部分原本預計編列在計畫型補助款下的計畫，如衛福部補助的健保業務經費與交通部公路局補助的TPASS計畫，現已改由一般性補助款核給，且市府所需負擔的配合比率也有調增，等一般補助款金額確定後，會做進一步財務規畫。

國庫署公布資料顯示，統籌分配稅款6都方面，台北市明年獲分配金額1149.24 億元，居全國之冠，比去年增加442.22億元，增幅62.6%，新北市957.68億元，年增73.9%，台中市 741.04 億元，年增63.8%；桃園市652.85億元，年增近 80%增幅最高，台南市496.7億元，增幅51.8%，高雄市757.8億元增幅49.35%。

