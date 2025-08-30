被指北高補助差距擴大主謀 柯志恩辦反批：綠放棄修法光造謠

民進黨立委賴瑞隆批國民黨惡修「財政收支劃分法」，導致高雄、台北獲得補助差距拉大，國民黨高雄市長擬參選人柯志恩難道不知道嗎？柯志恩辦公室反嗆，民進黨為了政治鬥爭，不站在高雄立場，不為高雄爭取建設和經費，從頭到尾沒提黨版、院版，賴瑞隆造謠，欺騙社會大眾，到底誰才是拖高雄後腿的雙面人，這樣的政治人物實在令人不恥，更該被高雄人唾棄。

賴瑞隆表示，財劃法修法後，財政部公布115年度中央統籌分配稅款，高雄市僅獲補助757 億元，台北市卻高達1149億元，把原本的差距擴大近400億元，柯志恩難道不知道嗎？國民黨主導的「財劃法」惡修，讓北部大幅獲利、南部被犧牲，柯志恩就是這場不公平分配的主謀之一。

柯志恩辦公室表示，財政部國庫署公布115年度中央普通統籌稅款分配金額，高雄市明年獲配757.8億元，比去年增加250.39億元，國民黨修正財劃法，幫高雄增加實質財源，賴瑞隆卻一再稱此修法為惡法，還批她是主導修法的雙面人，不願站在高雄立場，為高雄爭取建設、經費等等。

柯志恩辦公室強調，想提醒賴瑞隆，民進黨立委郭國文日前才說出大白話，告訴社會大眾，民進黨為了與藍白「全面對抗」，減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版。請問賴瑞隆，民進黨為了政治鬥爭，不站在高雄立場，不為高雄爭取建設和經費，從頭到尾沒提黨版、院版，而賴瑞隆造謠欺騙社會大眾，到底誰才是拖高雄後腿的雙面人？這樣的政治人物實在令人不恥，更該被高雄人唾棄。

柯志恩辦公室表示，要提醒賴瑞隆，柯志恩在財劃法草案送出財政委員會，交付朝野協商時，她就多次呼籲，民進黨與行政院盡快提出黨版與院版與在野黨討論，讓朝野共同把餅做大，但當時看到的只有民進黨團在朝野協商時，用各種方式阻擋討論，當時全國人民百思不得其解，為何民進黨放棄長期以來的修法主張，直到郭國文親口說出實情，才知道原來民進黨從頭到尾，就把財劃法修法當成和在野黨鬥爭的工具，賴瑞隆明知詳情，卻一面聲稱財劃法未經地方討論，草率修法會掏空國家財政負擔云云，支持行政院版本，等到修法通過後，又批評高雄增加幅度小於雙北，但事實卻是民進黨根本從頭到尾就自己放棄修法，賴瑞隆還拿財劃法為由攻擊柯志恩，難道不會覺得可恥嗎？

柯志恩辦公室總結，再次正告賴瑞隆，大罷免大失敗後，民進黨多位立委相繼跳出，向社會大眾告解，正視自身過去錯誤，希望挽回民意支持，若賴瑞隆還要一錯再錯，繼續刻意散步謠言抹黑在野黨，高雄市民勢必不會支持這樣的政治人物與政黨。