統籌分配款台北獨得千億 台南稅務績效雙獲優等籲應更公平

台南市政府財政稅務局在稅捐稽徵及租稅教育宣導方面表現亮眼，榮獲財政部113年度稽徵業務考核甲組「稅捐稽徵作業績效類」與「租稅教育宣導類」兩項優等獎。財政部長莊翠雲昨在「第61次全國賦稅會報」頒獎，由財稅局長李建賢代表受獎。

昨天財政部也通知各縣市政府財政收支劃分法修正後的統籌分配稅款，李建賢坦言看到數字「心裡很難過」。他指出，台南市分不到500億元，在六都中墊底；台中、高雄則各獲得700多億元，台北市更高達1150億元，是台南的2.3倍。他直言，以台南185萬人口對比台北市約250萬人口，財源落差卻如此懸殊，顯見分配制度極不公平。

李建賢說，修法確實讓中央更多財源下放地方，提高地方政府自主性，但水平分配公式卻造成分配不公平，以營利事業額、人口及土地面積三項因素佔比高達85%，卻僅依稅籍登記地計算，導致設廠或銷售貢獻大的縣市未能合理受惠，像南科在台南營業額創新高但無法反映在分配上，只因稅籍設在台北市就成為最大贏家。

他更指出，人口計算未納入高齡與幼年人口比例，土地面積也未區分可居住與高山區域忽略各城市實際負擔。他強調，國家稅收本就應該公平分配照顧到每一位國民，「現行財劃法顯然沒有做到。」台南市政府也呼籲「財劃法二修」有其必要。

台南財稅局此次獲獎是在自動化作業、查核防堵逃漏稅、稅籍清查及資訊安全維護等面向均獲肯定，兼顧稅負公平與資料安全；在租稅教育方面，也透過多元宣導活動讓市民更容易理解稅務知識、保障自身權益。

李建賢強調，財稅局將持續秉持黃偉哲市長「團隊做得更好、市民過得更好」的理念，善用智慧科技提升稽徵效能，並以市民需求為核心，推出更多智慧化便民措施。他說，團隊將持續努力，讓市民洽辦稅務更便利，也為城市建設創造更大助力。