賴瑞隆：北高統籌款差距擴大近400億 柯志恩不敢面對？

民進黨立委賴瑞隆今天表示，「財劃法」修法後，財政部公布115年度中央統籌分配稅款，高雄市僅獲補助757 億元，台北市卻高達1149億元，把原本的差距擴大近400億元，國民黨高雄市長擬參選人柯志恩難道不知道嗎？國民黨主導的「財劃法」惡修，讓北部大幅獲利、南部被犧牲，柯志恩就是這場不公平分配的主謀之一。

賴瑞隆指出，高雄長年承擔台灣工業大任，土地面積是台北11倍、人口也比台北多一倍，卻在國民黨惡修「財劃法」後，補助金額與台北的資源差距更加擴大。賴瑞隆質疑，高雄人有比較「細漢」嗎？為什麼分配到的錢又比台北少了更多？這不是藍綠攻防，是國民黨為北部利益壓榨南部資源，讓長期南北失衡被惡意擴大，是對高雄市民的極大羞辱。

賴瑞隆說，柯志恩口口聲聲說為高雄爭取，實際上卻是推動國民黨版本、選擇北部利益最大化，完全背棄高雄市民權益。更諷刺的是，柯志恩先前在媒體面前直接說出「傅崐萁哪裡是我可以說的」，這句話就是最清楚的證據，柯志恩只是傅崐萁的橡皮圖章，沒有立場、沒有自主性，為了黨意犧牲高雄權益。

賴瑞隆表示，從200億元到400億元的資源落差，是高雄人被邊緣化的鐵證，也是南北差距被惡意擴大的證明。高雄人會記住，誰真正站在南部、為高雄爭取資源，誰只會聽命傅崐萁、出賣高雄。柯志恩一再背棄高雄，把國民黨的黨意擺在市民利益之前，這樣的立委沒有資格再談高雄發展，更沒有資格再談公平正義。