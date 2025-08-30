聽新聞
明年統籌分配稅款 10縣市比試算少 中央挨批動手腳

聯合報／ 政治中心、地方社會中心記者／連線報導
雲林縣一一五年度獲分配的統籌分配稅款比縣府預估短少廿七億元，縣長張麗善（右）痛批中央泯滅良心，要讓地方政府斷炊。圖／雲林縣政府提供
雲林縣一一五年度獲分配的統籌分配稅款比縣府預估短少廿七億元，縣長張麗善（右）痛批中央泯滅良心，要讓地方政府斷炊。圖／雲林縣政府提供

財政部依新版財政收支劃分法的新公式及分配指標，昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，總額為八八四一億元，較今年度的四六七六億元增加四一六五億元，大幅成長百分之八十九，全台除連江縣持平，其餘廿一縣市獲配額度都增加；但有十縣市獲配金額比預先試算結果少，以金門約少四十億、雲林少廿七億，雲林縣長張麗善怒批，「難道要讓地方政府斷炊嗎？」

六都等10縣市 比預期多

包括基隆市、花蓮縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市，以及澎湖、金門、連江三離島獲配總額都比預期少，其餘如六都等十縣市都比預期多。

財政部表示，新版財劃法第十六條一所訂公式有未具體明定分配鄉、鎮、市核計項目、指標及權重等爭議；八月十五日邀集會商後已獲致共識，昨天通知各縣市一一五年度統籌分配稅款及分配款數額。

行政院發言人李慧芝表示，中央挹注地方財源再創新高，增幅近九成，行政院長卓榮泰為此將邀各縣市首長重新檢討中央與地方的事權分配，主計總處也會邀地方政府主計人員，討論各項經費分配方式。

明年度統籌分配稅款昨揭曉後，高雄、台南都抱怨增幅居六都之末，擴大南北不平衡，不利均衡各區域發展。雲林縣原估算可分得二七三億元，但財政部通知僅獲配二四六點五億元，短少廿七億元；縣長張麗善痛批「這個中央政府實在很糟糕，集權又集錢，泯滅良心，難道要讓地方政府『吊鼎（斷炊）』？」

雲縣府指出，少廿七億元，勢必重回舉債的日子，預估幼兒照顧津貼、學生營養午餐及冷氣電費、老人長青食堂等政策推動都將大受衝擊。縣府強烈呼籲中央能將統籌分配稅款、一般性補助款核實撥付，以利縣政推動，照顧縣民。

王鴻薇：中央又在動手腳

張麗善說，這些錢都是百姓繳納的稅金，雲林每年上繳七百多億元國稅，好不容易財劃法通過，以為財政能舒緩，沒想到中央想方設法苛扣地方財源，這樣的政府到底怎麼了？

南投縣長許淑華說，南投縣府自主財源僅佔總預算百分之十五，高度依賴中央統籌分配稅款與各類補助款；中央雖增加明年統籌分配稅款額度，但南投今年一般性補助款遭刪減卅五億元，還得向各部會逐案申請，未來是「挖東牆補西牆」，實質恐怕對地方財政更不利。

「一般性、計畫型補助款愈由中央部會掌握，地方政府只能愈仰賴中央施捨。」許淑華直言，此趨勢將使地方政策推動受限，進一步加劇城鄉差距，「弱勢縣市將更弱勢，對基層民眾影響最為直接。」

國民黨立委王鴻薇表示，昨天陸續有地方反映獲配的統籌稅款比預期少，照理講是不可能會發生的事，中央不曉得又在動什麼手腳？中央應依法行政，否則是繼續搞對抗。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，立法院會才剛處理完追加預算案，現在就傳出中央片面更改統籌分配稅款，不該不尊重立法院的決議，這樣既違背民意又傷害地方鄉親的權益。

