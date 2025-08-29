政院：新版財劃法公式問題 連江縣統籌分配稅款負成長

中央社／ 台北29日電

財政部今天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額。政院指出，新版財劃法因公式問題，以致連江縣統籌分配稅款明年負成長，中央先幫連江縣彌平差額至持平；此外，因中央挹注地方財源創新高，行政院長卓榮泰將邀請地方討論事權分配議題。

財政部今天依照新版財政收支劃分法公式計算，通知直轄市及各縣市政府民國115年度統籌分配稅款及分配款數額，根據財政部公布的中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細表，相較今年度與明年度，台北市由新台幣707.02億元、大幅增加至1149.24億元；新北市則從550.61億元增加為957.68億元。

台中市部分自452.44億元增至741.04億元；台南市由327.21億元增為496.70億元；高雄市507.41億元增加至757.80億元；桃園市從362.75億元增為652.85億元；備受外界關注的連江縣則彌平差額至持平為7.23億元。而基隆市、雲林縣等部分縣市，則不滿獲得的統籌分配稅款與自行計算的不符。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，由於新版財劃法水平分配公式問題，有部分縣市獲配的統籌分配稅款，增加幅度非常高，例如台北市若不計入10億元的「金融營業稅短少補助款」，統籌分配稅款增加幅度將近65%，就算計入後增幅也高達62.5%；相較之下，連江縣明年度的統籌分配稅款卻是負成長，因此財政部先添補至持平，以彌平差額。

李慧芝表示，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，增加幅度將近9成，占中央歲入比率達31%，而明年度整體中央政府挹注各地方政府的各項財源總額也創歷史新高，因此中央不得不重新檢討中央與地方的事權分配，近期預計由卓榮泰邀集全國各地方政府首長針對此議題進行討論。

李慧芝表示，行政院主計總處今天也將「115年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配方式」函送各地方政府，近日主計總處也會邀請各地方政府主計人員，針對各項經費分配方式進行討論。

公式 財政收支劃分法

