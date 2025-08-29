聽新聞
明年統籌分配款獲758億元　高市府：增幅六都最低

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

針對高雄市115年可分配到統籌分配款約為758億元，高市府回應，相較於今年，高雄市約增加250億元，增幅是六都之末。

高市府指出，新版財劃法降低土地面積權重，大幅調高人口權重，高雄面積是台北的11倍，但明年台北普通統籌卻增加452億元，是高雄的1.75倍；台中人口約280萬，與高雄相近，明年台中的普通統籌款增加295億元，高雄僅增加250億元，比高雄多出45億元。

高市府表示，財劃法修法未考量「人口結構」、「產業結構」及「外部成本」負擔，高雄普通統籌增加幅度僅52％，六都最低。

此外雙北統籌分配數達2107億元，約占中央統籌分配稅款8841億元的4分之1，顯示修法後資源集中，擴大南北不平衡，不利均衡台灣各區域的發展。

修法 財劃法 高雄市

